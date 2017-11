Thẻ Đảng viên, thẻ nhà báo... vẫn làm được thủ tục đi máy bay

Liên quan tới thông tin thông tư 45/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định về chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, vừa được bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký ban hành về việc hành khách có quốc tịch Việt Nam từ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi máy bay không được dùng một số giấy tờ gây xôn xao dư luận , chiều ngày 27/11, trao đổi với báo chí Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - Đinh Việt Sơn, khẳng định: Thẻ Đảng viên, thẻ Nhà báo, Giấy phép lái xe, Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay, thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam vẫn được dùng để làm thủ tục hàng không.

Theo ông Sơn, ngay trong tối ngày 27/11, đơn vị đã báo cáo Bộ GTVT xin đính chính Điểm 45, Điều 1, Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT.

Thẻ nhà báo vẫn dùng làm thủ tục đi máy bay được. Ảnh minh họa.

Theo đó, từ ngày 15/1/2018, khi làm thủ tục đi máy bay hành khách có quốc tịch Việt Nam từ 14 tuổi trở lên có thể xuất trình các giấy tờ sau: Thẻ đảng viên, thẻ nhà báo, thẻ đại biểu Quốc hội, thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay, thẻ của Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia, thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam, giấy phép lái xe môtô, ôtô hoặc giấy xác nhận nhân thân có đầy đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện nay do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận…

Hành khách trên 14 tuổi mang quốc tịch nước ngoài phải xuất trình: hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú do Việt Nam cấp.

Nếu hành khách bị mất hộ chiếu phải có công hàm của cơ quan ngoại giao, lãnh sự của quốc gia hành khách mang quốc tịch hoặc công văn của sở ngoại vụ, cơ quan công an địa phương nơi mất xác nhận nhân thân và việc mất hộ chiếu của hành khách, có dán ảnh, dấu giáp lai. Công hàm, công văn xác nhận có giá trị sử dụng 30 ngày kể từ ngày xác nhận.