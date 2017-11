Tình tiết mới vụ Phó Cục trưởng mất gần 400 triệu trong khách sạn

Tin mới nhất liên quan đến vụ Phó Cục trưởng mất gần 400 triệu khi đi công tác tại Long An, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tài nguyên và Môi trường diễn ra sáng ngày 27/11, ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường - cho báo chí biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An làm rõ vụ việc ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động ô nhiễm môi trường bị mất trộm 385 triệu đồng khi đi thanh tra tại tỉnh Long An.



Ông Thức cho hay: “Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn chưa tìm ra đối tượng ăn trộm tài sản. Khi có thông tin chúng tôi sẽ cập nhật và thông tin tiếp tới báo chí”.

Khách sạn TV nơi xảy ra vụ mất trộm. Ảnh: VTC.

Trước đó, ngày 7/11, Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết, cơ quan điều tra khởi tố vụ án trộm cắp tài sản là căn cứ vào việc ông Quang khai mất laptop có giám định đủ cơ sở khởi tố, còn số tiền 400 triệu bị mất không rõ vì chưa bắt được hung thủ nên chưa biết.

Theo Đại tá Phạm Hữu Châu, khởi tố vụ án mất trộm là căn cứ vào định lượng giá trị chiếc laptop, còn khi điều tra công an sẽ điều tra toàn bộ vụ việc.

Ông Nguyễn Xuân Quang dẫn đầu đoàn thanh tra tiến hành công tác thanh tra một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An từ ngày 20/9. Đến ngày 26/9, ông Quang trình báo với Công an phường 2, TP Tân An mình bị mất gần 400 triệu đồng tại khách sạn - nơi ông ở từ lúc về làm việc tại Long An. Ít ngày sau, ông Quang đã phải tạm dừng kế hoạch thanh tra theo chỉ đạo của cấp trên để ra Hà Nội báo cáo giải trình.

Trong báo cáo, ông Quang cho biết nguồn gốc số tiền gần 400 triệu bị mất là tiền ông mang từ Hà Nội vào TP HCM để mua đất cùng em vợ.

Ngày 3/10, Tổng cục Môi trường đã tổ chức buổi họp báo thông tin các tình tiết của vụ việc. Trả lời báo chí, ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho hay, lãnh đạo Bộ Tài nguyên môi trường đã chỉ đạo tổng cục cử một tổ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra tại Long An vào tận nơi xảy ra sự việc để làm rõ.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.