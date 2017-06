Cháy chung cư London: Nhà thầu phớt lờ cảnh báo của nhà sản xuất

Nhà sản xuất tấm ốp là Arconic, có trụ sở tại Mỹ. Công ty này từng cảnh báo rõ ràng rằng, các sản phẩm che phủ của họ có chứa polyethylene (PE), không nên được sử dụng cho các tòa nhà cao hơn 10m. Công ty cũng cung cấp cho khách hàng bảng hướng dẫn cụ thể về loại vật liệu phù hợp với chiều cao của nhà. Arconic khẳng định: “Việc lựa chọn sản phẩm thích hợp rất quan trọng để tránh cháy lan rộng ra toàn bộ tòa nhà, đặc biệt là mặt tiền và mái nhà. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các tòa chung cư. Với các tòa nhà cao hơn 30m, thang của lính cứu hỏa thường không tiếp cận được và phải sử dụng vật liệu chống cháy”.

Lính cứu hỏa vẫn tìm kiếm trong tòa nhà Grenfell đổ nát.

Trong vụ cháy chung cư London, Arconic khuyên dùng tấm sơn phủ có chứa chất chống cháy. Khi tiếp xúc với lửa, nhựa PE tan chảy, rỉ ra và cháy. Điều này có thể giải thích tại sao lửa lan rộng xuống dưới cũng như lên trên bên ngoài tòa nhà Grenfell. Thế nhưng, bất chấp khuyến cáo của nhà sản xuất, nhà thầu đã cho lắp đặt khoảng 3.125 m2 tấm nhựa PE toàn bộ mặt tiền tòa nhà cao 67m. Chuyên gia về an toàn hỏa hoạn Phil Barry nói: “Thật sốc khi những tấm nhựa này được sử dụng ở tòa nhà Grenfell, trái ngược với những hướng dẫn chi tiết của nhà sản xuất Arconic”.

Công ty Harley Facade trúng thầu dự án thi công tấm nhựa phủ mặt tiền tòa nhà Grenfell. Chủ công ty này là ông Ray Bailey. Họ đã sử dụng loại vật liệu không chống cháy giá rẻ hơn 2 bảng Anh/m2 so với loại chống cháy và tiết kiệm được hơn 5.000 bảng Anh (tương đương 150 triệu đồng). Do đó, báo chí Anh đã săn tìm nhà thầu này để truy vấn nhưng dường như vợ chồng ông Ray Bailey không nghe điện thoại trừ một tuyên bố duy nhất trên trang web của công ty bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân vụ cháy Grenfell. Căn nhà trị giá 1 triệu bảng Anh của họ ở East Sussex dường như bị bỏ trống. Mấy hôm trước, các phóng viên còn nhìn thấy xe Land Rover và xe Porsche đậu bên ngoài khu nghỉ dưỡng của họ, nhưng hôm qua chúng đã biến mất.

Tổ chức Quản lý nhà ở Kensington và Chelsea (KCTMO) chịu trách nhiệm về việc xây dựng đã từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào. Theo Daily Mail, KCTMO đã chọn các chuyên gia tư vấn an toàn đưa ra giá rẻ nhất để thực hiện công việc. Trong bản báo cáo gửi ban giám đốc, một quan chức của KCTMO, Janice Wray nói rằng, một công ty tư vấn cho biết họ sẽ cung cấp vật liệu chất lượng tốt nhất và giá cả cạnh tranh nhất. Biên bản từ cuộc họp hội đồng quản trị của KCTMO vào tháng 11/2016 cho thấy, những đánh giá an toàn về các tòa nhà gần đó đã bị trì hoãn do thiếu nhân viên cứu hỏa. Các chuyên gia cho rằng, một cuộc đánh giá nguy cơ hỏa hoạn thích hợp sẽ cứu được mạng sống của các cư dân trong Grenfell. Tòa nhà này từng bị cháy lớn vào tháng 4/2010 khi một thanh niên nghịch lửa và đốt túi rác ở tầng 6. Tuy nhiên, ngọn lửa đã không lan sang các tầng khác và nhanh chóng được dập tắt.

Tính đến ngày 18/6, có 58 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn Grenfell. Người dân London giận dữ vì sự chậm trễ của các quan chức chính phủ trong việc xử lý vụ việc. Ngày 16/6, hàng trăm người xuống đường biểu tình với khẩu hiệu “Chúng tôi cần công lý”. Một số người chỉ trích Thủ tướng Theresa May vì bà đã đến hiện trường thị sát, nhưng thay vì tiếp xúc các nạn nhân, bà chỉ hỏi chuyện lực lượng cứu hỏa, rồi nhanh chóng rời đi.

Ngày 18/6, nghị sỹ đảng Bảo thủ Anh Philip Anthony Hammond, Bộ trưởng Tài chính, trả lời phỏng vấn BBC: “Theo sự hiểu biết của tôi, loại sơn phủ dễ cháy như ở tòa nhà Grenfell bị cấm ở châu Âu và Mỹ cũng bị cấm ở đây. Cần tiến hành một cuộc điều tra hình sự riêng biệt về vấn đề này”.