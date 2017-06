Cảnh kinh hãi sau vụ cháy chung cư 24 tầng ở London

Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 6 người được xác định đã thiệt mạng và 74 người khác bị thương trong vụ cháy chung cư 24 tầng ở London rạng sáng ngày 14/6 (giờ địa phương). Ảnh: The Sun. Một thi thể được bọc trong vải trắng trên nền nhà trong tòa chung cư Grenfell Tower sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: The Sun. Người đàn ông đứng cạnh một thi thể trong tòa cao ốc Grenfell Tower chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Ảnh: The Sun. Được biết, hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy và giải cứu các nạn nhân. Ảnh: The Sun. Nguồn tin cho biết, số thương vong trong vụ cháy chung cư ở Anh vừa qua có thể còn gia tăng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Ảnh: The Sun. Tòa chung cư Grenfell Tower bị hư hại nặng sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: EPA. Những người dân may mắn thoát chết trong vụ hỏa hoạn. Nhiều người đã bị mắc kẹt trong tòa nhà khi vụ cháy xảy ra. Ảnh: EPA. Tòa chung cư Grenfell Tower sau vụ cháy nhìn từ xa. Ảnh: Daily Mail. Lực lượng cứu hộ và cảnh sát làm việc tại hiện trường. Ảnh: Daily Mail. Các em học sinh trong ngôi trường gần tòa chung cư đeo mặt nạ để tránh hít phải khói bụi. Ảnh: Getty Images. Người phụ nữ bật khóc khi chứng kiến vụ cháy. Ảnh: EPA. Lính cứu hỏa ngồi nghỉ sau thời gian dài chiến đấu với ngọn lửa dữ dội. Ảnh: The Sun.

Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 6 người được xác định đã thiệt mạng và 74 người khác bị thương trong vụ cháy chung cư 24 tầng ở London rạng sáng ngày 14/6 (giờ địa phương). Ảnh: The Sun. Một thi thể được bọc trong vải trắng trên nền nhà trong tòa chung cư Grenfell Tower sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: The Sun. Người đàn ông đứng cạnh một thi thể trong tòa cao ốc Grenfell Tower chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Ảnh: The Sun. Được biết, hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy và giải cứu các nạn nhân. Ảnh: The Sun. Nguồn tin cho biết, số thương vong trong vụ cháy chung cư ở Anh vừa qua có thể còn gia tăng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Ảnh: The Sun. Tòa chung cư Grenfell Tower bị hư hại nặng sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: EPA. Những người dân may mắn thoát chết trong vụ hỏa hoạn. Nhiều người đã bị mắc kẹt trong tòa nhà khi vụ cháy xảy ra. Ảnh: EPA. Tòa chung cư Grenfell Tower sau vụ cháy nhìn từ xa. Ảnh: Daily Mail. Lực lượng cứu hộ và cảnh sát làm việc tại hiện trường. Ảnh: Daily Mail. Các em học sinh trong ngôi trường gần tòa chung cư đeo mặt nạ để tránh hít phải khói bụi. Ảnh: Getty Images. Người phụ nữ bật khóc khi chứng kiến vụ cháy. Ảnh: EPA. Lính cứu hỏa ngồi nghỉ sau thời gian dài chiến đấu với ngọn lửa dữ dội. Ảnh: The Sun.