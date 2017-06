Phiến quân IS hoảng loạn khi nghe tin Al-Baghdadi chết

(Kiến Thức) - Phiến quân IS hoảng loạn khi nghe tin cái chết của thủ lĩnh Al-Baghdadi và trước đòn tấn công dồn dập của Quân đội Syria ở Deir Ezzor, Hama, Homs và Raqqa.

Các nguồn tin địa phương ở Deir Ezzor báo cáo rằng một số chỉ huy chiến trường của phiến quân IS đã đào ngũ sau khi nghe tin Quân đội Syria đang tiến đến gần và cái chết của thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi.

Phiến quân IS hoảng loạn sau nghe tin Al-Baghdadi chết. Ảnh ghép: Daily Star

Trong khi đó, một nhà phân tích cho rằng mưu đồ chuyển “thủ phủ” từ Raqqa đến Deir Ezzor đã tan thành mây khói vì những thất bại nặng nề phiến quân IS ở các tỉnh Raqqa, Hama, Homs và Deir Ezzur. Nhà phân tích này nói thêm rằng bất kể đúng hay sai, tin về cái chết của Al-Baghdadi là một đòn nặng đánh vào tinh thần chiến đấu của phiến quân IS và sẽ để lại những tác động lâu dài.



Sau khi mất thủ lĩnh tối cao Al-Baghdadi, cơ cấu chỉ huy của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ sụp đổ và xu thế bị hủy diệt của IS sẽ bị đẩy nhanh hơn ở Syria và Iraq.

Có tin nói một số chỉ huy chiến trường đào tẩu đã bị lực lượng an ninh IS bắt giữ và hành quyết. Trong khi đó, các vụ mưu sát các thủ lĩnh IS cấp cao cũng đang gia tăng.

Ngày 16/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thủ lĩnh IS tối cao Abu Bakr al-Baghdadi có thể đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Nga ở nam Raqqa hồi cuối tháng 5/2017. Al-Baghdadi có thể đã cùng nhiều thủ lĩnh IS cấp cao khác và 330 kẻ khủng bố đã chết trong cuộc không kích nói trên.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: "Kết quả của những cuộc không kích bằng máy bay chiến đấu Su-35 và Su-34 là các chỉ huy cao cấp của Hội đồng quân sự của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo ( IS, Daesh) cùng với khoảng 30 chỉ huy chiến trường và 300 vệ sĩ của chúng đã bị tiêu diệt”.

Tin tức về cái chết của al-Baghdadi nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông thế giới hồi tháng 11 năm 2014, tháng 4 năm 2015, tháng 6, tháng 10 và tháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017.