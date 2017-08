Phiến quân IS tại Syria sắp thất bại hoàn toàn?

(Kiến Thức) - Cuộc chiến chống phiến quân IS tại Syria đã bước vào giai đoạn cuối cùng và thất bại hoàn toàn của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo là điều tất yếu.

Sputnik dẫn lời Dmitry Egorchenkov, chuyên gia Nga nghiên cứu về Trung Đông thuộc trường Đại học RUDN, ngày 22/8 nhận định rằng cuộc chiến chống phiến quân IS tại Syria đã bước vào giai đoạn cuối cùng và thất bại hoàn toàn của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo là điều tất yếu.



“Với đà tiến công hiện nay của quân đội Syria, phiến quân IS có thể sẽ không đủ sức kháng cự, kể cả ở Deir Ezzor. Các tuyến đường tiếp vận của bọn chúng đã bị cắt đứt. Trong khi đó, Không quân Nga tiếp tục không kích dồn dập căn cứ IS”, chuyên gia Egorchenkov nhận định.

Các binh sĩ quân đội Syria. Ảnh: The Iran Project.

Theo vị chuyên gia Nga, quân đội Syria sắp giành thắng lợi hoàn toàn trước nhóm khủng bố.

“Tôi có thể nói rằng phiến quân IS sắp thảm bại (tại Syria). Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào một số yếu tố chẳng hạn như chi viện, kế hoạch tác chiến và nguồn lực của quân đội Syria. Theo tôi, nhóm IS sẽ không được hỗ trợ về tài chính cũng như quân tiếp viện nữa”, chuyên gia Egorchenkov nói thêm.

Trước đó, ngày 21/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, miền trung Syria sắp được giải phóng hoàn toàn.

“Có những thay đổi lớn tại Syria trong tháng qua. Với sự yểm trợ hỏa lực của Nga, lực lượng chính phủ Damascus đã giành được những thắng lợi quan trọng, gây tổn thất nặng nề cho khủng bố IS ở miền trung Syria. Tỉnh Aleppo cũng đã được giải phóng hoàn toàn”, Trung tướng Nga Sergei Rudskoy cho biết.

Cùng ngày, Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga đã phá hủy đoàn xe quân sự IS khi những chiếc xe này đang chạy về Deir Ezzor, tiêu diệt hơn 200 tay súng khủng bố.

Được biết, nhiều tay súng IS hiện giờ đang bị bao vây tại thị trấn chiến lược Akerbat của tỉnh Hama. Việc giải phóng Akerbat có thể mở đường cho chiến dịch quân sự toàn diện nhằm vào IS tại Syria, trong đó có thành phố Deir Ezzor – thành trì quan trọng của IS tại quốc gia Trung Đông này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Syria đang tiến về thành phố chiến lược Deir Ezzor từ ba hướng. Việc tái chiếm tỉnh Deir Ezzor sẽ là đòn hủy diệt đối với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Syria.