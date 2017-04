Chiến trường Palmyra vẫn rực lửa qua ảnh

Theo Al Masdar News, phiến quân IS đã sử dụng nhiều trang thiết bị quân sự nhằm ngăn cản đà tiến quân của lực lượng chính phủ Syria ở ngoại ô thành phố cổ Palmyra. Ngày 3/4, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn khu Arak Gas Fields giàu dầu mỏ ở phía đông thành phố Palmyra từ tay nhóm khủng bố IS. Khói bốc lên trong các cuộc giao tranh ở chiến trường Palmyra. Những bức ảnh mới đây cho thấy, tổ chức khủng bố IS vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục đánh chiếm thành phố cổ Palmyra. Trong hai ngày qua, phiến quân IS cũng đã triển khai xe bọc thép và các trang thiết bị quân sự để chiến đấu với quân chính phủ Syria ở khu vực này. Trước đó, ngày 2/3/2017, với sự yểm trợ hỏa lực của Nga, quân đội Syria lần thứ hai đã giải phóng hoàn toàn thành phố Palmyra khỏi ách thống trị của phiến quân IS. Được biết, thành phố Palmyra đã được giải phóng khỏi tay nhóm IS lần thứ nhất hồi tháng 3/2016, sau chiến dịch quân sự kéo dài hai tuần của lực lượng chính phủ Damascus. Tuy nhiên, thành phố cổ này đã bị phiến quân IS tái chiếm trong một cuộc tấn công tổng lực trong tháng 12/2016, buộc quân đội Syria phải tạm thời rút lui. Trong thời gian chiếm đóng Palmyra, tổ chức khủng bố IS gần như phá hủy hoàn toàn nhiều công trình cổ đại ở đây. Một hình ảnh trên chiến trường Syria. (Nguồn ảnh: Al Masdar News)

