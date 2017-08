Bức ảnh huyền thoại của một phóng viên quân sự Nga chụp vào ngày 1/5/1945 cho thấy những người lính Liên Xô treo cờ chiến thắng trên tòa nhà Reichstag (tòa quốc hội của phát xít Đức) ở Berlin, Đức. Đây là một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất mọi thời đại đã được lưu lại. Ảnh: Sputnik. Bức ảnh lịch sử do Không quân Mỹ cung cấp cho thấy một cột khói đen khổng lồ bay cao hơn 6.000m vào không khí, sau khi quả bom nguyên tử thứ hai phát nổ trên cảng và thị trấn Nagasaki của Nhật Bản, ngày 9/8/1945. Ảnh: AP. Bức ảnh không rõ ngày chụp này cho thấy Heinrich Himmler, người đứng đầu Đức Quốc xã kiểm tra trại tù binh Đức ở một địa điểm không xác định ở Liên Xô. Người tù binh chiến tranh trong hình là lính Anh, người đã trốn khỏi trại tù của Đức Quốc xã hơn 200 lần để gặp người phụ nữ Đức mà ông ta yêu. Ảnh: AP. Bức ảnh nổi tiếng chụp ngày 14/8/1945 cho thấy một thủy thủ và cô gái trao nhau nụ hôn say đắm trong Quảng trường Thời đại ở Manhattan, khi thành phố New York tổ chức kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến II. Ảnh: AP. Bữa ăn trưa của các công nhân trên một tòa nhà cao tầng ở New York (Mỹ), năm 1932. Ảnh: Sputnik. Nghệ sĩ Gabriella Papadakis và Guillaume Cizeron của Pháp biểu diễn điệu nhảy tự do trong cuộc thi nhảy trên băng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Sputnik. Bức hình của phóng viên ảnh Rossiya Segodnya chụp vào ngày 7/7/2014, cho thấy những người dân địa phương thoát khỏi đám cháy trong nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Lục quân Ukraine vào làng Luganskaya, Donbass. Ảnh: Sputnik. Cha Luis Manuel Padilla đỡ một binh sĩ của chính phủ bị thương, sau khi anh ta bị bắn trên đường phố Puerto Cabello, Venezuela, trong một cuộc nổi dậy đẫm máu chống lại Tổng thống Betancourt vào tháng 6/1962. Hơn 200 người thiệt mạng trước khi cuộc nổi dậy bị dập tắt. Bức ảnh này mang lại giải thưởng Pulitzer danh giá cho nhiếp ảnh gia Hector Rondon. Ảnh: AP. Người phụ nữ đi qua bức ảnh Girl Afghanistan (Pakistan, 1984) trong triển lãm Steve McCurry Retrospective của nhiếp ảnh gia người Mỹ Steve McCurry tại Kunsthalle (tòa nhà nghệ thuật) ở Erfurt, Đức, ngày 26/2/2014. Ảnh: AP. Ernesto Che Guevara, một nhà cách mạng châu Mỹ Latinh, vị “anh hùng” của Cách mạng Cuba. Ảnh: Sputnik. Bức ảnh được cho là bóng dáng quái vật hồ Loch Ness ở Scotland. Ảnh: AP. Nữ diễn viên huyền thoại Marilyn Monroe bị gió thổi tốc váy khi đang quay bộ phim "The Seven Year Itch" ở Manhattan, New York (Mỹ) vào ngày 15/9/1954. Ảnh: AP.

