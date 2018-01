Thực hư chuyện tuyết rơi trắng đỉnh núi ở Nghệ An

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh kèm thông tin có tuyết rơi trắng đỉnh núi ở Nghệ An khiến nhiều người thích thú và lên kế hoạch để vào vùng đất này săn tuyết. Theo thông tin chia sẻ, khu vực tuyết rơi nằm ở vùng núi sát biên giới Việt – Lào, thuộc bản Buộc Mú, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Khu vực này có độ cao trên 2.000m và nhiệt độ xuống dưới 0 độ, tuyết rơi phủ kín mặt đường. Ngay sau khi những hình ảnh trên được phát đi, khiến cộng động mạng xôn xao. Nhiều người còn hào hứng lên kế hoạch, rủ nhau đến Nghệ An để ngắm tuyết. Tuy nhiên, nhiều người đã tỉnh táo nhận ra rằng đây là những hình ảnh được chụp vào tháng 1/2017 khi đỉnh núi Kỳ Sơn - Nghệ An xuất hiện tuyết. Để làm rõ hơn vấn đề trên, trang tin Songlam Plus đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Tăng Văn An – Trường phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ về thông tin tuyết rơi tại Nghệ An và nhận được câu trả lời: "Chúng tôi không có trạm đo nhiệt độ ở Kỳ Sơn nhưng với trạm đo ở các vùng núi cao như Con Cuông, Tương Dương thì nhiệt độ thấp nhất đều ở ngưỡng 11 độ C. Với mức nhiệt ấy thì chưa đủ xuất băng giá chứ nói gì đến tuyết". Để cho thông tin thêm đa chiều và chính xác, chính ông Mùa Dua Thái – Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, ông chưa nhận được thông tin trên. Khu vực ông đi làm cũng rất gần bản Buộc Mú nhưng chưa thấy có hiện tượng băng giá hay tuyết rơi. Việc chia sẻ những tấm ảnh cũ và tạo nên sự kiện mới đã từng bị dân mạng lên án rất nhiều thời gian qua. Đặc biệt sau khi một nickname đã lan truyền hình ảnh Sa Pa có tuyết khiến dân mạng thích thú nhưng khi lên đến nơi thì trời mới chỉ lạnh chưa tới mức có tuyết. Những hình ảnh cho rằng Nghệ An có tuyết thực chất chỉ là ảnh cũ và đã được chụp cách đây đúng 1 năm từ đỉnh Kỳ Sơn. Thông tin Nghệ An có tuyết đã khiến dân mạng được phen ăn mừng hụt nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều người nên xác nhận trước thông tin khi xác định có hành trình đi săn tuyết. Theo bình luận của nickname Tuan Hoang từ fanpage dành cho những dân phượt: "Thành viên kia đúng là không có tư cách, chỉ vì muốn tạo sự chú ý mà lại đăng những tấm ảnh cũ mà nói cứ như đang xảy ra ở Nghệ An. Nhiều người không tinh ý sẽ bị lừa và đi mất công". Ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Băng tuyết phủ trắng vùng biên giới Nghệ An - Nguồn: VTC

