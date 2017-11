Thủy quân Lục chiến: Đạo quân thứ 7 của Quân đội Mỹ

Là một trong số 7 lực lượng vũ trang của nước Mỹ, Thủy quân Lục chiến Mỹ được coi là một trong những lực lượng nòng cốt, cánh tay phải của Quân đội Mỹ kể từ khi lực lượng này được thành lập từ năm 1775 cho tới nay . Nguồn ảnh: Marine. Ra đời chính thức từ ngày 10/11/1775, có thể coi lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ là "lực lượng bộ binh của binh chủng Hải quân". Mặc dù vậy, Thủy quân Lục chiến Mỹ lại là một lực lượng riêng biệt, không hề nằm dưới quyền của Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Marine. Thủy quân Lục chiến Mỹ được huấn luyện chuyên biệt để thực hiện kiểu tác chiến phối hợp với lực lượng Hải quân và Không quân Hải quân. Và đây cũng là một trong các lực lượng viễn chinh chính của Quân đội Mỹ ở nước ngoài. Nguồn ảnh: Marine. Phương tiện di chuyển chính của Thủy quân Lục chiến Mỹ trước đây là những lực lượng tàu vận tải, tàu chở quân cỡ lớn. Ngày nay, Thủy quân Lục chiến có thể đưa đến bãi tập kết bằng đường không nhưng vẫn sẽ là lực lượng đảm nhận cuộc tấn công từ trên biển. Nguồn ảnh: Wall. Tính tới năm 2017, Thủy quân Lục chiến Mỹ có số lượng quân lính tại ngũ (bao gồm cả sĩ quan chỉ huy) khoảng 185.000 quân và khoảng 38.500 quân dự bị. Nguồn ảnh: Wall. Nếu tính các lực lượng vũ trang nằm dưới quyền của Bộ Quốc Phòng Mỹ thì Thủy quân Lục chiến là lực lượng có quy mô nhỏ nhất. Tuy nhiên lực lượng này lại luôn được giao những trọng trách nặng nề nhất. Nguồn ảnh: BI. Thủy quân Lục chiến Mỹ cũng là một trong những lực lượng có thành tích chiến đấu đáng nể nhất của Quân đội Mỹ khi lực lượng này đã tham chiến trên rất nhiều mặt trận kể từ khi ra đời tới nay. Nguồn ảnh: BI. Có thể kể ra một số mặt trận "đẫm máu" nhất của Thủy quân Lục chiến Mỹ bao gồm cuộc Cách mạng Mỹ, Nội chiến Mỹ, Chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, chiến tranh vùng vịnh, chiến tranh Iraq lần thứ hai,... Nguồn ảnh: BI. Do hoạt động ở nước ngoài và là mũi tiên phong nên lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ được trang bị vượt trội hơn hẳn các binh chủng khác của Quân đội Mỹ. Với cơ cấu tương tự như một quân đội thủ nhỏ bao gồm các đơn vị "không quân", "hải quân" và "lục quân" . Nguồn ảnh: BI. Với việc là lực lượng thường xuyên tham gia các cuộc tập trận chung ở nước ngoài, triển khai quân ở nước ngoài, có thể coi Thủy quân Lục chiến Mỹ chính là lực lượng đại diện cho các chính sách đối ngoại nhất là về mặt quân sự của Chính phủ Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Mặc dù quan trọng là vậy, Thủy quân Lục chiến Mỹ chỉ tốn 6-8% ngân sách quốc phòng của Quân đội Mỹ (năm 2017) và chi tiêu cho mỗi binh lính trong lực lượng Thủy quân Lục chiến chỉ trên mức 20.000 USD, thấp nhất trong toàn quân. Nguồn ảnh: BI. Khẩu hiệu của Thủy quân Lục chiến Mỹ đó là "The Few, The Proud", tạm dịch là "Ít, nhưng hãnh diện", hoàn toàn đúng với lực lượng ít về số lượng, tiêu tốn ít về ngân sách nhưng đảm nhận trọng trách cực kỳ nặng nề này. Nguồn ảnh: BI.

