Thăm nhà máy sản xuất trực thăng tốt nhất thế giới Ka-52

Hiện tại, trong kho vũ khí của Việt Nam không có bất cứ một loại trực thăng tấn công đúng nghĩa nào và trực thăng tấn công Ka-52 của Nga hiện đang lọt vào "mắt xanh" của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Nguồn ảnh: TASS. Ka-52 hay còn có tên gọi Ka-52 Cá Sấu hiện đang là một trong những chiếc trực thăng tấn công hiện đại nhất thế giới của Nga. Nguồn ảnh: TASS. Nhà máy lắp ráp máy bay trực thăng tấn công Ka-52 có tên Tiến Bộ nằm tại thành phố Primorye, Nga. Nguồn ảnh: TASS. Trực thăng Ka-52 là loại trực thăng tấn công sử dụng hệ thống cánh quạt đồng trục, điều đó có nghĩa nó sẽ không cần tới cánh quạt đuôi, tuy nhiên quá trình lắp ráp lại trở nên phức tạp hơn với cơ cấu cánh quạt kép đồng trục này. Nguồn ảnh: TASS. Chiều dài cơ sở của chiếc trực thăng Ka-52 được rút ngắn lại do không cần tới hệ thống cánh quạt đuôi để có thể kiểm soát luồn gió xoắn do cánh quạt chính tạo ra. Nguồn ảnh: TASS. Tuy nhiên để thực hiện được việc lắp đặt cơ cấu đồng trục cho chiếc trực thăng này, người công nhân cần được đào tạo một cách đặc biệt vì quy trình lắp ráp này quá khác so với các loại trực thăng khác. Nguồn ảnh: TASS. Tuy nhiên để thực hiện được việc lắp đặt cơ cấu đồng trục cho chiếc trực thăng này, người công nhân cần được đào tạo một cách đặc biệt vì quy trình lắp ráp này quá khác so với các loại trực thăng khác. Nguồn ảnh: TASS. Đây cũng là chiếc trực thăng duy nhất trên thế giới hiện được trang bị ghế phóng thoát hiểm cho phi công. Nguồn ảnh: TASS. Để phục vụ cho việc xuất khẩu trực thăng Ka-52 Alligator ra nước ngoài, phía Nga đã mang loại trực thăng này tới chào hàng tại nhiều triển lãm hàng không quốc tế trong thời gian vừa rồi. Nguồn ảnh: TASS.

Hiện tại, trong kho vũ khí của Việt Nam không có bất cứ một loại trực thăng tấn công đúng nghĩa nào và trực thăng tấn công Ka-52 của Nga hiện đang lọt vào "mắt xanh" của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Nguồn ảnh: TASS. Ka-52 hay còn có tên gọi Ka-52 Cá Sấu hiện đang là một trong những chiếc trực thăng tấn công hiện đại nhất thế giới của Nga. Nguồn ảnh: TASS. Nhà máy lắp ráp máy bay trực thăng tấn công Ka-52 có tên Tiến Bộ nằm tại thành phố Primorye, Nga. Nguồn ảnh: TASS. Trực thăng Ka-52 là loại trực thăng tấn công sử dụng hệ thống cánh quạt đồng trục, điều đó có nghĩa nó sẽ không cần tới cánh quạt đuôi, tuy nhiên quá trình lắp ráp lại trở nên phức tạp hơn với cơ cấu cánh quạt kép đồng trục này. Nguồn ảnh: TASS. Chiều dài cơ sở của chiếc trực thăng Ka-52 được rút ngắn lại do không cần tới hệ thống cánh quạt đuôi để có thể kiểm soát luồn gió xoắn do cánh quạt chính tạo ra. Nguồn ảnh: TASS. Tuy nhiên để thực hiện được việc lắp đặt cơ cấu đồng trục cho chiếc trực thăng này, người công nhân cần được đào tạo một cách đặc biệt vì quy trình lắp ráp này quá khác so với các loại trực thăng khác. Nguồn ảnh: TASS. Tuy nhiên để thực hiện được việc lắp đặt cơ cấu đồng trục cho chiếc trực thăng này, người công nhân cần được đào tạo một cách đặc biệt vì quy trình lắp ráp này quá khác so với các loại trực thăng khác. Nguồn ảnh: TASS. Đây cũng là chiếc trực thăng duy nhất trên thế giới hiện được trang bị ghế phóng thoát hiểm cho phi công. Nguồn ảnh: TASS. Để phục vụ cho việc xuất khẩu trực thăng Ka-52 Alligator ra nước ngoài, phía Nga đã mang loại trực thăng này tới chào hàng tại nhiều triển lãm hàng không quốc tế trong thời gian vừa rồi. Nguồn ảnh: TASS.