Chuyên gia: Việt Nam chọn Ka-52 là rất đúng đắn

Trong khuôn khổ triển lãm hàng không và hàng hải quốc tế 2017 (LIMA 2017) tổ chức tại Langkawi, Malaysia, hình ảnh các sĩ quan cấp cao Việt Nam quan tâm xem xét tới mẫu trực thăng tấn công Ka-52 đã gây ấn tượng lớn. Một số bình luận còn cho rằng, có khả năng Việt Nam đang muốn mua Ka-52 để thay thế cho các máy bay Mi-24A đã về hưu. Nguồn ảnh: Sputnik Tờ Sputnik News bình luận, các sự kiện từ một cuộc triển lãm chưa đủ để khẳng định về ý định hay hợp đồng cụ thể. Nhưng kinh nghiệm các xung đột quân sự cục bộ ở Đông Nam Á thế kỷ trước đã chứng minh: máy bay trực thăng là loại hình thiết bị chiến đấu quan trọng (trong một số trường hợp là không thể thay thế) trên sân khấu quân sự này. Hôm nay, các máy bay lên thẳng không đánh mất mà còn củng cố vai trò trong các nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh khu vực. Rõ ràng, Việt Nam có những lý do để nâng cấp phương tiện trực thăng chiến đấu. Nguồn ảnh: Airlines.net Bên cạnh Ka-52, một số nguồn tin cho rằng Việt Nam có thể cũng tham khảo cả “thợ săn đêm” Mi-28N. Một trong những mẫu trực thăng tấn công hàng đầu nước Nga hiện nay, sở hữu sức mạnh tương đương Ka-52. Nguồn ảnh: Airlines.net Bình luận về vấn đề - Việt Nam chọn Ka-52 hay là Mi-28, phi công lái trực thăng tấn công giàu kinh nghiệm – Phó Tiến sĩ Khoa học Quân sự, Đại tá Makar Aksenenko đã đưa ra những đánh giá nghe “lọt tai” về việc loại trực thăng tấn công nào sẽ phù hợp nhất với Việt Nam. Nguồn ảnh: Airlines.net Theo vị phi công giàu kinh nghiệm, “nếu đề cập cụ thể hai loại Mi-28 và Ka-52, chúng ta đang so sánh giữa trực thăng "tốt" với trực thăng "cực tốt". Chắc chắn, giới quân sự Việt Nam sẽ cân nhắc dựa trên loạt tiêu chí "hiệu quả và chất lượng", đồng thời không quên những chỉ số khai thác tiết kiệm giữa các mẫu thiết bị quân sự. Nguồn ảnh: Airlines.net …Cả hai trực thăng được nêu gần giống nhau về tính năng chiến đấu, nhưng theo tôi Ka-52 phù hợp hơn với điều kiện khí hậu ẩm, rừng nhiệt đới, địa hình núi và rừng rậm, với những thay đổi nhiệt độ đột ngột tùy mùa, cũng như với vùng ven biển. Ở đây, thích hợp nhất là các trực thăng trinh sát chiến đấu được trang bị vũ khí mạnh, không những đáp ứng nhu cầu yểm trợ từ trên không cho lục quân mà có khả năng hành động phòng ngự cơ động, hoạt động trên bề mặt nước. Đó là những gì Ka-52 có thể đáp ứng…. Nguồn ảnh: Airlines.net …Thậm chí đó không phải "Alligator" cơ bản mà là phương án trên biển Ka-52K "Katran". Là trực thăng được thích nghi tối đa với khí hậu ẩm, sở hữu những tính năng xuất sắc về phát hiện mục tiêu, có thể mang các tên lửa chống hạm. Trong trường hợp căng thẳng khu vực, sẽ không loại trừ các hoạt động phòng ngự đổ bổ và phòng chống phá hoạt trên bờ”, ông Makar Aksenenko bình luận. Nguồn ảnh: Airlines.net Vị đại tá phi công cũng cho rằng, trực thăng Ka-52K sẽ là một công cụ không gì thay thế đối với những mục tiêu phức tạp như tàu đệm khí đổ bổ, trực thăng vận tải đổ bộ hạng nặng. “Tôi muốn nhắc rằng, sự hiện diện trong kho vũ trang những cỗ máy này sẽ cho phép Việt Nam giải quyết diện rộng nhiệm vụ được đặt ra trước các trực thăng chiến đấu”, ông nói. Nguồn ảnh: Airlines.net Ngoài ra, "kinh nghiệm các hoạt động chiến đấu thực tế sử dụng Mi-28 và Ka-52 đã cho thấy: đó là những "con ngựa chiến" xuất sắc, chứng tỏ sự ưu việt trong loạt xung đột vũ trang thời gian gần đây. Chi phí vận hành của chúng gần như ngang nhau. Quả là "Alligator" và "Katran" đắt hơn một chút so với "Thợ săn đêm", nhưng chúng thích nghi hơn với các điều kiện khí hậu khắc nghiệt, như tôi đã nói ở trên, có khả năng giải quyết loạt nhiệm vụ chiến đấu, hoạt động độc lập hoặc phối hợp với lục quân, hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển, với các đơn vị đặc nhiệm cơ động. Nguồn ảnh: Airlines.net “Là một phi công, tôi đánh giá trực thăng Ka-52 là cỗ máy tuyệt vời và chưa bộc lộ hết tiềm năng chiến thuật. Tuy nhiên, những phẩm chất chiến đấu đã được chứng minh của dòng trực thăng Kamov cho phép coi chúng là những tổ hợp không quân tiên tiến nhất hiện nay”, chuyên gia kết luận. Nguồn ảnh: Airlines.net Có thể thấy quan điểm của Phó Tiến sĩ Khoa học Quân sự, Đại tá Makar Aksenenko nghiêng phần lớn về phương án trực thăng tấn công Ka-52. Như vậy, có thể nói lựa chọn của giới quân sự Việt Nam là rất đúng đắn. Nguồn ảnh: Airlines.net Dòng trực thăng tấn công Ka-52 có chiều dài 16m, cao 4,3m, trọng lượng rỗng 7,7 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 10,8 tấn. Nguồn ảnh: Airlines.net Nó được trang bị cặp động cơ tuốc bin trục Klimov VK-2500 với cơ cấu cánh quạt đồng trục, khỏi cần cánh đuôi cho phép tiết giảm đáng kể kích thước bề dài. Máy bay có thể đạt vận tốc cao đến 315km/h, tốc độ hành trình 270km/h, bán kính chiến đấu 470km, trần bay 5,5km, vận tốc leo cao 12m/s. Nguồn ảnh: Airlines.net Hỏa lực của Ka-52 là rất ấn tượng với pháo tự động 30mm 2A46 (cơ số 460 viên đạn) và 4 điểm treo lớn trên cánh cho phép mang 2 tấn vũ khí gồm: 80 viên đạn rocket S-8 80mm và 20 đạn rocket 122mm S-13; hoặc hai giá phóng tên lửa APU-6 cho phép triển khai 12 tên lửa chống tăng 9K121 Vikhr có tầm phóng 10km hoặc mang tên lửa đối không R-73 hoặc cả tên lửa không đối đất Kh-25. Ngoài ra, khi cần Ka-52 có thể trở thành "máy bay ném bom" với khả năng mang 4 bom 250kg hoặc 2 bom 500kg. Nguồn ảnh: Airlines.net

