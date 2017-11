Quá vui sức mạnh tàu chiến Gepard 3.9 mới về Việt Nam

Theo thông tin cập nhật tính tới ngày 27/10/2017 của trang mạng hàng hải quốc tế Marinetraffic, tàu vận tải siêu trường siêu trọng Rolldock Star mang quốc tịch Hà Lan đã vận chuyển tàu chiến Gepard 3.9 thứ 3 mà Việt Nam mua của Nga về tới vùng biển của Việt Nam. Trong khi chiếc còn lại đang sẵn sàng chuyến hành trình từ Nga về đất mẹ. 2 chiếc này là cặp tàu Gepard 3.9 thứ 2 mà Việt Nam ký mua của Nga, cặp đầu tiên 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ đã phục vụ trong hải quân ta suốt 5-6 năm qua. Nguồn ảnh: naval Một trong những câu hỏi lớn mà chắc chắn nhiều người nghĩ tới lúc này là cặp tàu Gepard 3.9 thứ 2 của Việt Nam liệu có gì khác biệt so với cặp đầu tiên? Trước hết, qua hình ảnh thử nghiệm tàu ở Nga (trong ảnh tàu Gepard 3.9 thứ 3 của Việt Nam mang phiên hiệu “486” khi chạy thử ở Nga), các tàu Gepard 3.9 mới có ngoại hình không mấy khác biệt. Nguồn ảnh: Shippotting Cặp tàu Gepard 3.9 thứ 2 (gồm chiếc vừa về và một chiếc khác vẫn đang nằm ở Nga) được khởi đóng tại nhà máy Zelenodosk vào ngày 24/9/2013, chúng lần lượt được hạ thủy vào ngày 27/4 và 26/5/2016. Đây là nhà máy đã đóng hai chiếc 011 và 012 trước đó. Nguồn ảnh: Shippotting Theo thông báo của nhà máy Zelenodonsk, cặp tàu chiến Gepard 3.9 Project 11661E thứ 2 có kích thước lớn hơn cặp tàu 011 và 012, cụ thể có lượng giãn nước toàn tải khoảng 2.200 tấn, dài 102,4m, rộng 14,4m. Việc mở rộng kích cỡ so với 2 tàu cũ có thể là nhằm tích hợp hệ thống trinh sát và vũ khí chống tàu ngầm. Ngoài ra, cũng có thể là có những thay đổi nhỏ khác bắt buộc phải mở rộng kích cỡ con tàu. Nguồn ảnh: Shippotting Trong ảnh cặp tàu hộ vệ Gepard 3.9 011 và 012 có lượng giãn nước 2.100 tấn, dài 102,14m, rộng 13,09m. Nguồn ảnh: Sina Về số lượng thủy thủ đoàn, trong khi 2 tàu cũ cần tới hơn 100 người vận hành thì 2 tàu mới sẽ chỉ cần 84 người. Điều này cho thấy, Gepard 3.9 cải tiến sẽ được nâng cao tính tự động hóa cho phép giảm số lượng thủy thủ dù kích cỡ tàu có lớn hơn. Nguồn ảnh: Sina Về hỏa lực, Gepard 3.9 mới cơ bản vẫn sử dụng hệ thống vũ khí tương đồng với 2 chiếc cũ. Điều đó đảm bảo công tác tiếp nhận tàu, huấn luyện thủy thủ đoàn sử dụng một cách dễ dàng hơn. Trong ảnh, có thể nhận diện tháp pháo AK-176 và module bệ chiến đấu tổ hợp pháo – tên lửa phòng không Palma-SU. Nguồn ảnh: Sina Bên cạnh đó, các tàu này vẫn sẽ được trang bị các bệ pháo phòng không bắn nhanh AK-630 6 nòng cỡ 30mm có tốc độ bắn đến 4.500-5.000 phát/phút. Nguồn ảnh: Sina Các loại radar cảnh giới, thám sát đường không – hàng hải nhìn chung vẫn tương đồng với cặp 011 và 012. Nguồn ảnh: Sina Hỏa lực diệt hạm của con tàu này vẫn là tổ hợp tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 Uran-E có tầm phóng ước tính 130km. Tính toán lý thuyết, một phát bắn Kh-35 có thể đánh chìm được một tàu chiến cỡ 5.000 tấn. Nguồn ảnh: Shippotting Điểm khác biệt lớn nhất của 2 tàu Gepard 3.9 cải tiến dành cho Việt Nam đó là nó sẽ trang bị hệ thống định vị thủy âm (gắn trên thân tàu) dùng để phát hiện, theo dõi, xác định vị trí tàu ngầm và hệ thống vũ khí diệt tàu ngầm. Thậm chí, nhà máy Zelenodolsk đã gọi 2 tàu Gepard mới dành cho Việt Nam là “tàu chiến săn ngầm” ý chỉ Gepard sẽ sở hữu khả năng chống ngầm mạnh mẽ. Trong ảnh, dấu đỏ đánh dấu “nghi vấn” bệ phóng ngư lôi được lắp tại đó. Nguồn ảnh: Shippotting Ngoài ra, Gepard 3.9 cải tiến sẽ trang bị hệ thống động lực mới cho phép tàu đạt tốc độ tối đa tới 29 hải lý/h (cao hơn so với 28 hải lý/h 2 tàu Gepard cũ). Nguồn ảnh: Sina

