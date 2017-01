Ảnh thử nghiệm cặp tàu chiến Gepard 3.9 của Việt Nam

Các trang mạng Nga mới đây đăng tải hình ảnh liên quan về tiến độ chế tạo hai tàu hộ vệ Gepard 3.9 dành cho Việt Nam. Theo đó, ít nhất một chiếc đánh số hiệu nhà máy 486 đã bắt đầu ra biển thử nghiệm. Đây được cho là chiếc tàu hộ vệ Gepard 3.9 thứ 3 của Việt Nam, được hạ thủy hồi cuối tháng 4. Nguồn ảnh: 7FBTK Hai chiếc tàu hộ vệ Gepard 3.9 của Việt Nam hiện nằm ở vịnh Novorssiysk chuẩn bị cho công tác thử nghiệm trên biển. Nguồn ảnh: 7FBTK Theo diễn đàn mạng của Nga, Gepard 3.9 “486” ngày 15/12/2016 đã có chuyến thử nghiệm trên biển. Ảnh của diễn đàn Nga cho thấy khói toả ra mù mịt từ động cơ turbin khí của con tàu khi di chuyển trong vịnh Novorossiysk. Con tàu này hôm 4/12/2016 cũng đã thử động cơ tại quân cảng suốt buổi sáng, khói phủ trắng xoá gần nửa mặt vịnh của quân cảng Novorossiysk. Nguồn ảnh: 7FBTK Trong khi chiếc thứ 2 mang số hiệu nhà máy “487” đã hoàn thiện việc lắp đặt trang, khử từ thân tàu và chắc sẽ thử nghiệm trên biển trong thời gian tới. Nguồn ảnh: 7FBTK Trước đó, trong tháng 4-5/2016, cặp tàu chiến đa năng Gepard 3.9 của Việt Nam đã được hạ thủy thành công tại nhà máy đóng tàu Zelenodolsk mang tên AM Gorky, nước Cộng hòa Tartastan (Liên Bang Nga). Dự kiến, các tàu sẽ lên đường về nước vào cuối năm 2017 và chính thức biên chế Hải quân Việt Nam tại Cam Ranh vào tháng 11/2017. Nguồn ảnh: TASS Theo thông báo của nhà máy, cặp tàu chiến Gepard 3.9 Project 11661E này có kích thước lớn hơn cặp tàu 011 và 012, cụ thể có lượng giãn nước toàn tải khoảng 2.200 tấn, dài 102,4m, rộng 14,4m. Việc mở rộng kích cỡ so với 2 tàu cũ có thể là nhằm tích hợp hệ thống trinh sát và vũ khí chống tàu ngầm. Ngoài ra, cũng có thể là có những thay đổi nhỏ khác bắt buộc phải mở rộng kích cỡ con tàu. Nguồn ảnh: TASS Về số lượng thủy thủ đoàn, trong khi 2 tàu cũ cần tới hơn 100 người vận hành thì 2 tàu mới sẽ chỉ cần 84 người. Điều này cho thấy, Gepard 3.9 cải tiến sẽ được nâng cao tính tự động hóa cho phép giảm số lượng thủy thủ dù kích cỡ tàu có lớn hơn. Nguồn ảnh: TASS Ngoài ra, Gepard 3.9 cải tiến sẽ trang bị hệ thống động lực mới cho phép tàu đạt tốc độ tối đa tới 29 hải lý/h (cao hơn so với 28 hải lý/h 2 tàu Gepard cũ). Nguồn ảnh: TASS Điểm khác biệt lớn nhất của 2 tàu Gepard 3.9 cải tiến dành cho Việt Nam đó là nó sẽ trang bị hệ thống định vị thủy âm (gắn trên thân tàu) dùng để phát hiện, theo dõi, xác định vị trí tàu ngầm và hệ thống vũ khí diệt tàu ngầm. Thậm chí, nhà máy Zelenodolsk đã gọi 2 tàu Gepard mới dành cho Việt Nam là “tàu chiến săn ngầm” ý chỉ Gepard sẽ sở hữu khả năng chống ngầm mạnh mẽ. Nguồn ảnh: TASS Có nguồn tin cho rằng Việt Nam đang nghiên cứu mua thêm cặp tàu chiến Gepard 3.9 thứ 3 với việc nâng cấp hệ thống vũ khí chống hạm và phòng không. Nguồn ảnh: TASS

