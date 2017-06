"Pháo đài bay" B-1B bay liên tục 10 tiếng tới Biển Đông

Máy bay ném bom B-1B Mỹ vừa có cuộc hành trình chạy dọc bờ tây Thái Bình Dương kéo dài tới 10 tiếng khi nó cất cánh từ sân bay quân sự Anderson, Guam tới tận khu vực Biển Đông để tham gia phối hợp tuần tra cùng tàu khu trục hạm hộ vệ tên lửa USS Stetett trong khu vực này. Nguồn ảnh: Sina. Tổng cộng đã có hai chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ tham gia hành trình này. Cả hai chiếc đều nằm trong biên chế của Phi đội Thám sát số 9 Không quân Mỹ. Tổng cộng quãng đường cả hai chiếc phi cơ này đã di chuyển có thể lên tới khoảng 12000 kilomets. Nguồn ảnh: Sina. Với quãng đường quá lớn như vậy, một máy bay tiếp liệu phải luôn theo sát cuộc hành trình của hai chiếc B-1B Lancer. Tổng cộng hai chiếc B-1B đã tiếp nhiên liệu 3 lần trên không, trong đó 2 lần để thực hiện hành trình, một lần trước khi thực hiện phối hợp tuần tra cùng Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Có độ cơ động thấp, tốc độ bay không cao nhưng B-1B Lancer lại có khả năng mang theo tới 57 tấn vũ khí trong khoang chứa và dưới bụng máy bay. Đây chính là thứ vũ khí chết người có thể "san phẳng" bất cứ mục tiêu nào mà nó phát hiện được. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù nhiều chuyên gia quân sự nhận định, các máy bay B-1B thực chất không quá tân tiến nếu so với các máy bay... B-52. Thêm vào đó, việc Mỹ đưa B-1B Lancer xuống tận Biển Đông với mục đích "nắn gân" Trung Quốc thực ra cũng không có gì to tát lắm vì giới quan sát cho rằng, Trung Quốc không có bất cứ lý do gì phải sợ loại máy bay ném bom chiến lược này cả. Nguồn ảnh: Sina. Được xếp vào hàng "Máy bay ném bom chiến lược". Những chiếc B-1B, B-2 của Mỹ thường được mang ra với mục đích... dọa dẫm đối thủ là chính, chúng ít khi tham gia thực chiến. Tuy nhiên, càng ngày vị thế chiến lược của các loại máy bay ném bom này của Mỹ càng bị lung lay khi các loại vũ khí phòng không tầm cao càng ngày càng hiện đại và... rẻ tiền. Nguồn ảnh: Sina. Trước đó, vào ngày 30/5 vừa qua, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã lên tiếng khẳng định các máy bay B-1B Lancer của Mỹ đã bay qua-áp sát Triều Tiên. Tuy nhiên người phát ngôn viên này từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Nguồn ảnh: Sina. Có vẻ như vấn đề Triều Tiên đang trở thành điểm nóng mới của Mỹ khi từ đầu năm tới nay Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở đây lên rất nhiều lần. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù vậy có thể khẳng định, các động thái tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực biển Đông Á và thậm chí là ở Biển Đông hiện tại vẫn gần như không có tác dụng. Giới quan sát cho rằng, hiện diện thôi là chưa đủ, Mỹ phải có hành động cứng rắn chứng minh quan điểm của mình với đối phương và cũng như với đồng minh của mình tỏng khu vực. Nguồn ảnh: Sina. Các máy bay B-1 của Mỹ được sản xuât shàng loạt từ năm 1986. Tới nay phía Mỹ đã có trong biên chế của mình 104 chiếc máy bay ném bom chiến lược hạng nặng B-1, trong đó có 4 chiếc B-1A và 100 chiếc B-1B. Nguồn ảnh: Sina.

