Những khoảnh khắc hiếm về Không quân Hoàng gia Anh sau 100 năm

HMS Khedive, nguyên là tàu sân bay hộ tống USS Cordova của Hải quân Mỹ thuộc lớp Bogue, được chuyển cho Hải quân Hoàng gia Anh và đã hoạt động trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Trong ảnh: Tàu HMS Khedive neo đậu ở Malta năm 1944. Trên boong tàu có tới 28 chiếc chiến đấu cơ. Ảnh: Mirror. Phi công dùng tay ném một quả tên lửa từ chiến đấu cơ xuống phía dưới trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Ảnh: Mirror. Một chiếc máy bay hai tầng cánh quay trở về sau chuyến bay do thám. Ảnh: Mirror. Súng máy được lắp đặt phía sau một máy bay trinh sát ở Pháp trong thời kỳ Thế chiến I. Ảnh: The Sun. Les Munro, một phi công của Không quân Hoàng gia New Zealand, khi thực hiện nhiệm vụ ở thành phố Lancaster, Anh. Ảnh: Mirror. Các thành viên của Không quân Hoàng gia Anh đưa tang phi công Đức Quốc xã thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ảnh: Mirror. Hai chiếc máy bay hai tầng cánh “đời đầu” của lực lượng RAF. Ảnh: The Sun. Ba chiếc chực thăng G, J và K bay qua khu rừng rậm nơi cuộc chiến kéo dài suốt 12 năm đã diễn ra. Ảnh: The Sun. Các binh sĩ Anh vừa xuống trực thăng trong một cuộc đổ bộ. Ảnh: The Sun. Phi công Lettice Curtis lên chiếc tiêm kích chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ Thế chiến II. Ảnh: The Sun. Bức ảnh chụp một chiếc máy bay hai tầng cánh trên bầu trời Pháp năm 1918. Ảnh: The Sun. Mời độc giả xem thêm video: Châu Á kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai (Nguồn: VTC14)

