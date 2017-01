Lai lịch "sốc" khẩu súng phiến quân Syria bắn...máy bay Nga

Không hiểu bằng cách nào, những khẩu súng máy Trung Quốc kiểu W85 lại xuất hiện trên chiến trường Trung Đông và còn bất ngờ hơn khi chúng nằm trong tay phiến quân IS. Nguồn ảnh: Sina. Như thường lệ, những khẩu súng này được đặt trên thùng xe bán tải để tăng độ cơ động. Trọng lượng của khẩu súng đại liên W85 lên tới 18,5 kg và phần chân đế cũng nặng tới 17,5 kg. Tổng trọng lượng cả súng lẫn chân là 36 kg, rất cồng kềnh và thiếu cơ động nếu binh lính tự mang vác và triển khai trên chiến trường. Nguồn ảnh: Sina. Súng máy W85 có cỡ nòng 12,7 mm, sử dụng loại đạn do Liên Xô thiết kế cớ 12,7x108 mm. Cơ chế hoạt động bằng cách trích khí đầu nòng, súng chỉ có cơ chế bắn liên thanh. Nguồn ảnh: Sina. Có khả năng bắn với tốc độ lý thuyết lên tới 600 viên mỗi phút, gia tốc đầu đạn đạt 850 mét/giây. Do cỡ nòng lớn nên súng tạo độ giật rất cao, có thể thấy trong ảnh dù hai người lính dùng cả người đè chân súng xuống nhưng khi khai hỏa khẩu súng đủ sức mạnh nhấc cả người lính lên cao không. Nguồn ảnh: Sina. Súng sử dụng hệ thống ngắm qua đầu ruồi thông thường nhưng cũng có khả năng lắp thêm các phụ kiện khác như kính ngắm x2, kính ngắm x16 hoặc kính ngắm x10 kết hợp với khả năng nhìn đêm. Nguồn ảnh: Sina. Không hiểu bằng cách nào các khẩu súng này lại xuất hiện trong tay phiến quân IS với số lượng khá lớn, tuy nhiên có thể khẳng định nguồn cung cấp vũ khí của lực lượng phiến quân rất phong phú và có phần phụ thuộc vào các... lái buôn vũ khí lậu trên toàn cầu. Nguồn ảnh: Sina. Súng máy hạng nặng W85 là một trong số những loại vũ khí Trung Quốc hiếm hoi xuất hiện trên chiến trường Trung Đông này. Điều đó cho thấy vũ khí Trung Quốc đã dần có "chỗ đứng" trong thị trường buôn lậu vũ khí toàn cầu, vốn xưa nay ưa chuộng các loại vũ khí của Liên Xô hơn cả do phong phú về chủng loại cũng như bền, rẻ, có sẵn số lượng lớn. Nguồn ảnh: Sina. Việc vũ khí Trung Quốc xuất hiện trong tay phiến quân IS đã khẳng định rằng loại vũ khí này đã xuất hiện trên thị trường chợ đen và rất có thể trong tương lai sắp tới đây sẽ có nhiều loại vũ khí Trung Quốc hơn nữa xuất hiện trên thị trường tự do này giúp cho lực lượng khủng bố hay những đội quân vô chính phủ có thêm sự lựa chọn. Nguồn ảnh: Sina.

