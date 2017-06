Sao Việt tiết lộ nỗi sợ hãi bị trầm cảm sau sinh

Diễn viên Ngọc Lan hạ sinh con trai đầu lòng vào tháng 2/2017 ở Mỹ. Dù được ông xã - diễn viên Thanh Bình chiều chuộng và giúp chăm con, Ngọc Lan vẫn không tránh khỏi việc bị trầm cảm sau sinh. Ảnh: FBNV Nữ diễn viên từng chia sẻ, cô đã khóc nguyên một tuần đầu ở cữ bởi vì giận bản thân làm mẹ mà không đủ sữa nuôi con. Rất may, không lâu sau đó, Ngọc Lan đã có sữa cho con bú. Ngoài Ngọc Lan, có không ít sao Việt bị trầm cảm sau sinh. Ảnh: FBNV Lần đầu làm mẹ, ca sĩ Phương Anh đã nhiều lần phải khóc vì áp lực cùng một lúc phải chăm sóc hai con sinh đôi. “Hàng đêm, tôi thường giật mình vì con khóc. Khi đang thay tã cho bé này thì bé kia lại thức giấc rồi oe oe. Nhìn hai con khóc, tôi cũng khóc theo”, cô chia sẻ. Ảnh: Zing Phương Anh sợ nhất quãng thời gian 10 ngày sau khi sinh, con trai bị viêm phổi phải đi cấp cứu còn con gái ở nhà sau đó bị ho. May mắn, sau 3 tháng hết cữ, nữ ca sĩ không phải dùng thuốc để chữa trầm cảm. Ảnh: Zing Á hậu Ngô Trà My sinh con gái đầu lòng vào tháng 8/2016. Người đẹp 9x chia sẻ, cô từng bị trầm cảm sau khi sinh dù được chồng chiều chuộng, mẹ chồng giúp chăm con. Sau hơn một tháng, khi nội tiết thay đổi, cô tự vực dậy tinh thần. Ảnh: FBNV “Tôi bị trầm cảm ở trong suy nghĩ, chứ không phải do yếu tố bên ngoài tác động. Bởi chồng rất chiều tôi, mẹ chồng lại giúp chăm con. Nhưng tự bản thân tôi có những suy nghĩ tiêu cực, nghĩ mình xấu, mình béo, không ai đón nhận nữa”, Á hậu Trà My chia sẻ với Zing. Ảnh: FBNV Ca sĩ Hoàng Lê Vy cũng là một trong số những sao Việt bị trầm cảm sau khi sinh con. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, khi sinh con được 4 tháng, cô đã đi hát trở lại vì không muốn khán giả sẽ quên mình. Ảnh: VTV Tuy nhiên, vì phải để con nhỏ ở nhà, Hoàng Lê Vy không tránh khỏi cảm giác bị căng thẳng. Thời gian đó, cô đã bị trầm cảm nghiêm trọng, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai và hát cũng không còn cảm hứng. Ảnh: nguoidepvn Trong cả hai lần sinh nở, MC Thùy Minh đều bị trầm cảm sau sinh dù biết về hội chứng này từ lâu. “Mình lên cơn trầm cảm khiếp đảm, thấy căm ghét cuộc đời, thấy bất hạnh tâm can, thấy mình không có đủ thời gian cho con lớn, con bé, người ở cạnh và chính bản thân... Ảnh: FBNV Đầu tóc xộc xệch, da mặt khô, môi tróc lở và chỉ có 3 phút để tắm. Stress khi nghĩ đến công việc. Nghiến răng kèn kẹt khi ông chồng về nhà đi cả giày vào phòng ngủ. Nói chung ở trạng thái nổ tung...", Thùy Minh chia sẻ về tình cảm trầm cảm sau lần sinh con thứ 2. Ảnh: FBNV

