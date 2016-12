Hùng dũng xe tăng – thiết giáp Việt Nam xung trận

Hàng chục xe tăng – thiết giáp có trong biên chế của Quân đoàn 1 – một trong bốn quân đoàn chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia vào các khoa mục diễn tập có thực binh bắn đạn thật. Xe thiết giáp trinh sát BRDM-2 chuẩn bị vượt sông. Những chiếc BRDM-2 vượt sông an toàn trong các vụ pháo kích từ “kẻ địch” dậy sóng bờ sông. Xe tăng lội nước PT-76B tăng tốc trên mặt sông. Đội hình xe chiến đấu bộ binh BMP-1 thuộc Quân đoàn 1 tiến công. BMP-1 có khả năng bơi với tốc độ 10km/h. Trong khi đó xe tăng T-54 vượt sông nhờ sự hỗ trợ từ phà tự hành GSP – khí tài hiện đại của công binh Quân đoàn 1. Phà tự hành GSP là một loại khí tài đảm bảo vượt sông do Liên Xô sản xuất và được trang bị cho lực lượng Công binh Việt Nam từ những năm 1980. Thiết bị này có thể chuyên chở được xe tăng hạng nặng, hạng trung, pháo tự hành và xe tăng hạng trung có con lăn phá mìn nhanh, trong điều kiện đêm tối, trời mưa, sương mù, bảo đảm bí mật. Tải trọng tối đa 52 tấn. Phà tự hành GSP hoạt động và di chuyển dưới nước nhờ vào 2 chân vịt bố trí ở phía sau, tương tự như một ca nô quân sự khác. Tốc độ di chuyển dưới nước không tải vào khoảng 10-11km/giờ. Tốc độ di chuyển có tải dưới 52 tấn vào khoảng 6-8km/giờ. Sau vượt sông an toàn, xe tăng T-54 hùng dũng tiến công kẻ địch. Giương cao nòng súng sẵn sàng nhả đạn. Đội hình T-54 dội đạn trái phá 100mm vào mục tiêu địch trên đồi. Trúng đích. Những phát bắn chuẩn xác của xe tăng T-54.

