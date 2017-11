Hải quân Anh đã đi đâu sau chiến tranh Lạnh?

Kể từ sau chiến tranh Lạnh, Hải quân Hoàng gia Anh dần mất đi vị thế của mình vào tay của Hải quân Mỹ thậm chí ngày nay, Hải quân Anh còn không thể sánh được với Hải quân Trung Quốc. Và một trong những nguyên nhân chính dẫn đến điều này đó là họ đang phụ thuộc quá nhiều vào người Mỹ về mặt quân sự. Nguồn ảnh: British. Nói như vậy là hoàn toàn có cơ sở khi quy mô của Hải quân Anh bị cắt giảm liên tục kể từ đầu năm 1990 cho tới nay, và giới chức Anh cho rằng đã qua rồi nước Anh cần tới một hạm đội tàu chiến đông đảo khi đã có NATO và Mỹ. Nguồn ảnh: Telegraph. Ngày nay, Hải quân Hoàng gia Anh chỉ còn có tổng cộng 65 tàu chiến lớn nhỏ các loại (chưa tính HMS Queen Elizabeth do con tàu này chưa được vào biên chế). Trong đó, có 10 tàu ngầm, 6 khu trục hạm và 13 hộ vệ hạm. Nguồn ảnh: Ukdefence. Quy mô như vậy là quá nhỏ bé so với một lực lượng Hải quân mới chỉ 100 năm trước từng "gieo bão" khắp các đại dương thế giới. Tổng số tàu bè các loại của Hải quân Anh ngày nay thậm chí còn không bằng với lực lượng... tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc khi Bắc Kinh sở hữu đội tàu ngầm tới 68 chiếc các loại. Nguồn ảnh: Sputnik. Lý giải cho sự tụt hậu này, giới báo chí Anh cho rằng lý do nước này có năng lực phòng vệ càng ngày càng kém là do... NATO. Cụ thể, do Anh quá dựa dẫm vào hiệp ước phòng vệ của NATO và Mỹ cũng như "thế thắng" sau chiến tranh Lạnh mà quên mất rằng họ phải tự đứng trên đối chân của chính mình. Nguồn ảnh: CNC3. Dù ngân sách quốc phòng của Anh hàng năm lên tới 45 tỷ USD, tuy nhiên với chi phí nhân sự và chi phí vận hành quá đắt đỏ ở Anh, con số này là không thấm vào đâu và một phần của 45 tỷ USD không thể đủ để Hải quân Anh lấy lại được vị thế của cha ông xưa kia. Nguồn ảnh: Anglo. Mặc dù, Hải quân Anh đang có kế hoạch tăng cường sức mạnh của mình với việc trang bị thêm ít nhất hai tàu sân bay lớp Queen Elizabeth nhưng chừng đó thực sự là không đủ để nước Anh đưa mình trở lại như một cường quốc hải quân. Nguồn ảnh: Ukdefen. Với ngân sách quốc phòng của nước Anh hiện tại, Quân đội Anh hoàn toàn không có đủ tiền để có thể vừa tái trang bị hay phát triển lực lượng, vừa duy trì được quân số khổng lồ hiện tại vốn đã bị cắt giảm mạnh tay trong khoảng 10 năm trở lại gần đây. Nguồn ảnh: Twitt. Trong tương lai, Hải quân Hoàng gia Anh có thể sẽ lấy lại được tầm ảnh hưởng của mình ở một số đại dương nằm xa chính quốc, nhưng để có thể lấy lại được vị thế đứng đầu, Hải quân Hoàng gia có thể tốn hàng trăm năm nữa khi đối thủ của họ giờ không chỉ là Mỹ mà còn là Pháp, Nga, Trung Quốc hay thậm chí là cả... Ấn Độ. Nguồn ảnh: Twitt.

