Hạ thủy 2 tàu tuần tra cao tốc cho Biên Phòng Việt Nam

Được biết đây là 2 chiếc đầu tiên trong loạt 4 tàu tuần tra Spa 4207 được Tổng Công ty Sông Thu thi công đóng mới cho Bộ đội Biên phòng, ngoài việc đáp ứng yêu cầu về trang bị của lực lượng còn góp phần giảm ngân sách so với phương án mua sắm từ nước ngoài, nâng cao năng lực ngành đóng tàu trong nước nói chung và nâng cao uy tín của Sông Thu nói riêng. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ. SPa 4207 được tối ưu hóa cho công tác tuần tra vùng ven biển biển, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và an toàn hàng hải. Tàu được đóng theo tiêu chuẩn quốc tế, trang thiết bị bố trí hợp lý giúp tiết kiệm chi phí vận hành; có tính năng chiến - kỹ thuật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, trang bị của Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Được biết tàu tuần tra cao tốc SPa (Stan Patrol) 4207 mà Tổng công ty Sông Thu vừa hạ thủy là thiết kế của Tập đoàn Damen - Hà Lan, tàu có thiết kế phần mũi rất tương đối khác lạ so với những mẫu tàu tuần tra khác, nổi bật với khả năng đi biển ưu việt. Nguồn ảnh: Báo Đà Nẵng. Stan Patrol 4207 có hình dáng vỏ đơn làm từ hợp kim nhôm với đáy hình chữ V sâu và cánh đè sóng, được trang bị hầm chân vịt đặc biệt để hệ thống đẩy làm việc hiệu quả hơn và giảm độ rung và tiếng ồn… Nguồn ảnh: Damen.Tàu Damen Stan Patrol 4207 được thiết kế đảm bảo những chỉ tiêu chất lượng và thự hiện chức năng sau như: Cách thức bố trí hợp lý và hiệu quả; Tính năng hoạt động cao; Tiết kiệm chi phí vận hành; Dễ dàng bảo dưỡng; Được đóng theo tiêu chuẩn chất lượng cao và hiện đại; Được trang bị những máy móc mới và đạt tiêu chuẩn thương mại cao. Nguồn ảnh: Damen. Thông số kỹ thuật cơ bản của Spa 4207 bao gồm chiều dài 42,81 m; chiều rộng 7,11 m; chiều cao mạn 3,77 m; thủy thủ đoàn 18 người. Tàu được trang bị hệ động lực bao gồm 2 động cơ diesel với công suất máy 4.200 bKW (5632 bhp) khi ở vòng tua máy 1.600 rpm; tốc độ tối đa 25,5 hải lý/h. Nguồn ảnh: Damen. Một điểm đặc biệt nữa của Spa 4207 đó là nó có khả năng tiếp nhận xuồng cao tốc ở cửa phía đuôi giống như cách thu hồi và triển khai tàu đệm khí của tàu đổ bộ cỡ lớn. Nguồn ảnh: Damen. Thêm một chi tiết nữa cũng nên đề cập thêm, đó là trước khi thực hiện hợp đồng đóng mới tàu tuần tra Spa 4207 cho Bộ đội Biên phòng thì Tổng Công ty Sông Thu đã triển khai thương vụ thi công lớp tàu này cho Hải quân Venezuela. Nguồn ảnh: Damen. Những kinh nghiệm thu được trong quá trình đóng tàu Spa 4207 cho đối tác nước ngoài giúp các cán bộ, kỹ sư của Sông Thu thu được những kinh nghiệm cần thiết để khi đóng cho Bộ đội Biên Phòng Việt Nam sẽ khắc phục được những hạn chế, thiếu sót có thể phát sinh do bỡ ngỡ khi phải làm việc với một lớp tàu tiên tiến và còn tương đối lạ lẫm. Nguồn ảnh: Damen. Theo đại tá Hà Sơn Hải, tổng giám đốc Tổng Công ty Sông Thu, việc hạ thủy 2 tàu tuần tra cao tốc cho Bộ đội Biên phòng không chỉ đáp ứng yêu cầu trang bị kĩ thuật, tàu thuyền cho lực lượng biên phòng làm nhiệm vụ mà còn giúp công ty làm chủ kỹ thuật đóng tàu hiện đại, góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 400 tỉ đồng khi hoàn thành đóng 4 tàu. Mời độc giả xem video: Khả năng hoạt động trên biển của tàu tuần tra Spa 4207. (Nguồn Damen)

