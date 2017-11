Điều gì sẽ xảy ra khi gắn nòng giảm thanh lên súng AK

Giống với nhiều loại súng khác, các dòng súng trường tấn công AK (Kalashnikov) dù cũ nhưng vẫn có khả năng lắp nòng giảm thanh sau một vài cải tiến nho nhỏ ở bộ phận đầu nòng. Với nòng giảm thanh, những khẩu AK vốn luôn có tiếng nổ đầu nòng lớn sẽ trở nên "im lặng" hơn bao giờ hết. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, súng AK với nòng giảm thanh tất nhiên sẽ có tiếng bắn ra nhẹ hơn so với những khẩu AK dùng nòng thông thường. Tuy nhiên, điều này cũng làm thay đổi trọng lượng của những khẩu AK với trọng lượng lớn hơn từ 200 tới 500 gram tùy theo loại ống giảm thanh nó được sử dụng. Nguồn ảnh: RF123. Kèm theo đó là tác động trực tiếp của nòng giảm thanh lên hiệu năng sử dụng của khẩu súng. Một AK với nòng giảm thanh sẽ có gia tốc đầu đạn nhỏ hơn so với các loại súng AK thông thường khác. Với gia tốc đầu đạn nhỏ hơn, đồng nghĩa với việc khẩu AK-47 sẽ có tầm bắn ngắn hơn so với những khẩu AK-47 thông thường khác và có độ giật giảm xuống. Nguồn ảnh: Rumilitary. Cụ thể, những khẩu súng được gắn nòng giảm thanh thường có độ giật giảm xuống khoảng 15% trong khi đó tầm bắn hiệu quả của súng sẽ giảm từ 20 tới 30%. Điều này đồng nghĩa với việc, khẩu AK sẽ có tầm bắn giảm xuống chỉ còn khoảng 500 mét và tầm bắn hiệu quả thông thường giảm còn 200 mét. Nguồn ảnh: Youtube. Chưa kể tới việc, khẩu súng trường tấn công AK lúc này sẽ có chiều dài tổng thể lớn hơn ban đầu, khiến nó trở lên cồng kềnh hơn, khó xoay sở trong các khu vực chật hẹp. Nguồn ảnh: Recoil. Súng AK với nòng giảm thanh chủ yếu được sử dụng bởi các lực lượng đặc nhiệm, lực lượng đặc biệt muốn thực hiện các phi vụ tấn công, tiếp cận mục tiêu một cách bí mật. Thực tế các đặc điểm như giảm tầm bắn, giảm độ giật của súng thường chỉ được coi là "tác dụng phụ", không ai cố ý gắn thêm nòng giảm thanh cho súng chỉ để giảm độ giật của súng cả. Nguồn ảnh: Twitt. Mục đích sử dụng chính của những nòng giảm thanh này đều là làm giảm tiếng ồn, giúp khấu súng có khả năng khai hỏa với âm thanh vang ra nhỏ hơn so với các khẩu súng thông thường. Nguồn ảnh: Shwat. Với một số dòng AK kiểu cũ như AK-47 do không được thiết kế để gắn thêm nòng giảm thanh nên muốn gắn thêm loại phụ kiện này chúng phải trải qua công đoạn cải tiến nhỏ nhưng đòi hỏi độ chính xác cao. Sau khi cải biên, khẩu AK-47 sẽ có một rãnh xoắn (ren xoắn) ở đầu nòng để có thể gắn thêm nòng giảm thanh, loa che lửa hay nòng giảm giật. Nguồn ảnh: Youtube.

Giống với nhiều loại súng khác, các dòng súng trường tấn công AK (Kalashnikov) dù cũ nhưng vẫn có khả năng lắp nòng giảm thanh sau một vài cải tiến nho nhỏ ở bộ phận đầu nòng. Với nòng giảm thanh, những khẩu AK vốn luôn có tiếng nổ đầu nòng lớn sẽ trở nên "im lặng" hơn bao giờ hết. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, súng AK với nòng giảm thanh tất nhiên sẽ có tiếng bắn ra nhẹ hơn so với những khẩu AK dùng nòng thông thường. Tuy nhiên, điều này cũng làm thay đổi trọng lượng của những khẩu AK với trọng lượng lớn hơn từ 200 tới 500 gram tùy theo loại ống giảm thanh nó được sử dụng. Nguồn ảnh: RF123. Kèm theo đó là tác động trực tiếp của nòng giảm thanh lên hiệu năng sử dụng của khẩu súng. Một AK với nòng giảm thanh sẽ có gia tốc đầu đạn nhỏ hơn so với các loại súng AK thông thường khác. Với gia tốc đầu đạn nhỏ hơn, đồng nghĩa với việc khẩu AK-47 sẽ có tầm bắn ngắn hơn so với những khẩu AK-47 thông thường khác và có độ giật giảm xuống. Nguồn ảnh: Rumilitary. Cụ thể, những khẩu súng được gắn nòng giảm thanh thường có độ giật giảm xuống khoảng 15% trong khi đó tầm bắn hiệu quả của súng sẽ giảm từ 20 tới 30%. Điều này đồng nghĩa với việc, khẩu AK sẽ có tầm bắn giảm xuống chỉ còn khoảng 500 mét và tầm bắn hiệu quả thông thường giảm còn 200 mét. Nguồn ảnh: Youtube. Chưa kể tới việc, khẩu súng trường tấn công AK lúc này sẽ có chiều dài tổng thể lớn hơn ban đầu, khiến nó trở lên cồng kềnh hơn, khó xoay sở trong các khu vực chật hẹp. Nguồn ảnh: Recoil. Súng AK với nòng giảm thanh chủ yếu được sử dụng bởi các lực lượng đặc nhiệm, lực lượng đặc biệt muốn thực hiện các phi vụ tấn công, tiếp cận mục tiêu một cách bí mật. Thực tế các đặc điểm như giảm tầm bắn, giảm độ giật của súng thường chỉ được coi là "tác dụng phụ", không ai cố ý gắn thêm nòng giảm thanh cho súng chỉ để giảm độ giật của súng cả. Nguồn ảnh: Twitt. Mục đích sử dụng chính của những nòng giảm thanh này đều là làm giảm tiếng ồn, giúp khấu súng có khả năng khai hỏa với âm thanh vang ra nhỏ hơn so với các khẩu súng thông thường. Nguồn ảnh: Shwat. Với một số dòng AK kiểu cũ như AK-47 do không được thiết kế để gắn thêm nòng giảm thanh nên muốn gắn thêm loại phụ kiện này chúng phải trải qua công đoạn cải tiến nhỏ nhưng đòi hỏi độ chính xác cao. Sau khi cải biên, khẩu AK-47 sẽ có một rãnh xoắn (ren xoắn) ở đầu nòng để có thể gắn thêm nòng giảm thanh, loa che lửa hay nòng giảm giật. Nguồn ảnh: Youtube.