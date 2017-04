Chùm ảnh sức ảnh hưởng ghê gớm của súng trường AK-47

Ít có khẩu súng nào có độ "phủ sóng" trên thế giới nhiều như súng trường AK-47. Đây xứng đáng là khẩu súng thời trang nhất thế giới với rất rất nhiều biến thể khác nhau và nhiều phiên bản độ độc nhất vô nhị hết sức sáng tạo. Đầu tiên phải kể đến những phiên bản bọc vàng của khẩu AK-47, không chỉ súng mà cả hộp tiếp đạn cũng được bọc vàng hoàn toàn. Nguồn ảnh: Dailymail. Thậm chí người ta còn thiết kế ra một chiếc ghế lấy ý tưởng từ những khẩu AK-47. Chỉ tính riêng ở nước Nga (trước đây là Liên Xô) đã sản xuất tổng cộng tới 75 triệu khẩu AK-47, số lượng khẩu AK-47 có thể sẽ còn nhiều hơn gấp nhiều lần do loại súng này rất dễ chế tạo và nhiều quốc gia trên thế giới đến bây giờ vẫn còn vận hành các nhà máy sản xuất AK-47. Nguồn ảnh: Themilliard. AK-47 cũng là một "hoa văn" biểu tượng cho sức mạnh thường được in trên các loại áo phông, áo khoác. Nguồn ảnh: Pinterest. Những hoa văn súng tiểu liên AK-47 nhỏ còn có thể in trên cả quần áo ngụy trang. Nguồn ảnh: Pinterest. Thậm chí là trên váy như một điểm nhấn không lẫn vào đâu được. Nguồn ảnh: Pinterest. Cũng có những phiên bản súng AK-47 được bọc bằng... kim cương với độ tinh xảo cực kỳ cao và giá bán lên tới hàng chục triệu USD. Thực chất đây là một sản phẩm xa xỉ mang tính trưng bày là chính chứ hoàn toàn không còn khả năng sử dụng như một khẩu súng bình thường. Nguồn ảnh: Nodays. Nếu như không có tiền để mua hẳn một khẩu AK-47 bọc kim cương thì bạn vẫn có thể tìm tới những khẩu AK-47 bọc kim cương có kích cỡ nhỏ hơn với hình dáng của một mặt dây chuyền. Nguồn ảnh: Terapeak. Thậm chí, hình dáng của khẩu súng AK-47 còn được sử dụng để làm chai đựng rượu, loại chai đựng rượu này được đặt bên trong một hộp đựng có hình dáng không khác gì một hộp đựng súng đích thực. Nguồn ảnh: Collateral. Một phiên bản khác cũng được đặt trong một hộp đựng súng bao gồm một khẩu AK-47 kèm theo 6 chiếc ly nhỏ và cả một quả... lựu đạn cũng được đựng đầy rượu. Nguồn ảnh: Pinterest. Nếu không yêu cầu nhiều về hình thức bên ngoài, bạn có thể tìm đến sản phẩm rượu Vodka AK-47 với nồng độ 40% được đóng trong các chai có dung tích nửa lít. Nguồn ảnh: Lounge. Những hình xăm lấy ý tưởng từ khẩu AK-47 cũng rất phổ biến, sở dĩ hình ảnh khẩu AK-47 cách điệu được ưa chuộng là do khẩu súng này quá nổi tiếng, bất cứ ai nhìn vào cũng đều có thể nhận ra được hình ảnh của khẩu súng trường tiến công huyền thoại này. Nguồn ảnh: Kool. Cuối cùng, hình ảnh của khẩu AK-47 còn xuất hiện trên quốc kỳ của nước Mozambique, ở các quốc gia châu Phi, khẩu AK-47 được coi là biểu tượng cho sức mạnh, quyền lực và cũng là loại vũ khí phổ biến nhất ở đây-cũng như trên toàn thế giới. Nguồn ảnh: Jejak.

