CBJ-MS: Khẩu tiểu liên mang sức mạnh của súng trường tấn công

Được sản xuất hàng loạt kể từ năm 2000 tới nay, khẩu súng tiểu liên mang tên CBJ-MS của Thụy Điển là một trong những khẩu súng hiếm hoi sử deungj cỡ đạn 6,5x25mm. Cỡ đạn này cho phép nó tăng tầm bắn và sức công phá nhưng đồng thời cũng làm tăng trọng lượng súng. Nguồn ảnh: Janson. Được thiết kế với hộp tiếp đạn có cơ số lên tới 100 viên, khẩu tiểu liên này thậm chí còn phải sử dụng chân đế để giúp xạ thủ ổn định đường bắn và nó thậm chí có thể gắn được kèm kính ngắm có độ phóng đại x4 để bắn ở khoảng cách xa. Nguồn ảnh: Rifle. Khẩu súng này có trọng lượng rỗng chỉ 2,8 kg, có chiều dài 565mm khi mở báng hết cỡ và chỉ 363mm khi gập báng. Súng có chiều dài nòng 200mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, do sử dụng cỡ đạn đặc biệt 6,5x25mm, khẩu súng này có khả sơ tốc đầu nòng cực cao, lên tới 830 mét/giây. Đây là sơ tốc đầu nòng tương đương với các loại súng trường tấn công ngày nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù vậy, tầm bắn hiệu quả của khẩu súng này cũng chỉ khoảng 150 mét do sơ tốc của viên đạn giảm rất nhanh. Trong khi đó tầm bắn của nó tối đa cũng chỉ là 400 mét. Thực tế, khi khai hỏa vào các mục tiêu ở khoảng cách 100 mét, sức công phá của khẩu súng tiểu liên CBJ-MS không thua kém gì sức công phá của súng trường tấn công. Nguồn ảnh: Arth. Khẩu súng tiểu liên của Thụy Điển này có nhiều loại hộp tiếp đạn khác nhau, bao gồm các loại hộp tiếp đạn từ 20, 30 cho tới 100 viên. Kèm theo đó là rãnh kỹ thuật ở phía trên để xạ thủ gắn thêm kính ngắm nếu cần. Nguồn ảnh: Guns. Điều đáng tiếc là khẩu súng này chỉ có duy nhất một rãnh kỹ thuật ở phía trên, xạ thủ không thể gắn thêm các phụ kiện khác như báng, tay cầm, đèn pin,... vào súng do đã... hết chỗ. Nguồn ảnh: Gify. Ngoài phiên bản sử dụng cỡ nòng đặc biệt 6,5x25mm, khẩu súng này còn có phiên bản sử dụng cỡ đạn phổ thông hơn đó là cỡ đạn 9x19mm. Tuy nhiên, với cỡ đạn này sức mạnh của khẩu CBJ-MS sẽ giảm đi đáng kể vì nòng súng của nó là quá ngắn. Nguồn ảnh: Pinterest. Cả hai loại đạn đều cho tốc độ bắn của tiểu liên CBJ vào khoảng 700 viên mỗi phút. Mặc dù khá nhỏ gọn, tuy nhiên khẩu súng này không dành được nhiều sự ưu ái lắm và chưa được sử dụng chính thúc bởi bất cứ lực lượng an ninh, quân đội nào trên thế giới. Nguồn ảnh: Jamson. Mời độc giả xem Video: Súng tiểu liên Izhmash JSC cực động.

