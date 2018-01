Khẩu UMP có xứng đáng thay thế súng tiểu liên huyền thoại MP5?

Được thiết kế trong những năm đầu của thập niên 90, tới năm 1999 khẩu súng tiểu liên H&K UMP chính thức được Đức sản xuất hàng loạt và xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: Wiki. Giống với khẩu súng tiểu liên MP-5 trước đó, H&K UMP được sử dụng bởi các lực lượng thực thi pháp luật và đặc nhiệm cảnh sát nhiều hơn là việc được trang bị cho quân đội. Khẩu súng này mang tiếng vang lớn do nó không những hiện đại hơn MP-5 mà còn rẻ hơn, nhẹ và mạnh hơn. Nguồn ảnh: Wiki. Về tổng thể, H&K UMP có cấu tạo bằng nhựa tổng hợp nên có trọng lượng rất nhẹ. Nút chế độ bắn và khóa an toàn được đặt ở cả hai bên thân súng, cho phép người lính sử dụng được với cả tay thuận là trái hay phải một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: Flickr. Về cơ bản thì súng có điểm ruồi để ngắm, tuy nhiên súng được bán ra mặc định với những loại kính ngắm không khuếch đại như loại Holo hoặc Red Dot. Ngoài ra còn có thể gắn thêm được cả báng cầm tay, đèn pin, đèn chiếu lade,... Nguồn ảnh: Regular. Tùy theo từng phiên bản mà súng tiểu liên UMP sẽ có trọng lượng khoảng từ 2,5 kg tới tối đa là 2,65 kg khi được nạp đầy băng đạn 30 viên. Súng sử dụng cỡ đạn 9x19mm hoặc 11,43x23mm, đều là hai cỡ đạn súng ngắn được sử dụng kèm với khẩu MP-5 trước kia. Nguồn ảnh: Gettyimg. Tốc độ bắn của UMP là cực nhanh, lên tới 600 viên mỗi phút. Tầm bắn hiệu quả tùy vào loại đạn sẽ khoảng từ 75m tới 100m kèm theo gia tốc đầu nòng khoảng 284 mét/giây. Nguồn ảnh: Getty. Sức công phá yếu nhưng đủ để hạ gục đối phương là một trong những lý do mà khẩu UPM này rất được ưa chuộng bởi các lực lượng thực thi pháp luật. Vì những lực lượng này cần bắt sống đối tượng nhiều hơn là tiêu diệt tại chỗ. Nguồn ảnh: Gettyimg. Gia tốc đầu nòng yếu cũng đồng nghĩa với việc độ giật của súng là rất nhẹ, giúp người lính có thể làm chủ được hoàn toàn khẩu súng này khi sử dụng. Giống với tiểu liên MP-5, UMP rất thích hợp với việc sử dụng để càn quét trong những không gian hẹp do nó nhỏ gọn và tốc độ bắn nhanh. Nguồn ảnh: Infavor. Hiện tại, trên thế giới đang có tổng cộng gần 30 quốc gia có sử dụng loại súng này như một trang bị chính thức cho các lực lượng hành pháp của mình. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều quốc gia sử dụng UMP như một loại vũ khí đặc biệt, được trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm với số lượng ít ỏi khó có thể thống kê đủ được. Nguồn ảnh: Gettyimg. Mời độc giả xem Video: Súng tiểu liên UMP của Đức khác nhau như thế nào khi bắn kèm giảm thanh và khi không có giảm thanh.

Được thiết kế trong những năm đầu của thập niên 90, tới năm 1999 khẩu súng tiểu liên H&K UMP chính thức được Đức sản xuất hàng loạt và xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: Wiki. Giống với khẩu súng tiểu liên MP-5 trước đó, H&K UMP được sử dụng bởi các lực lượng thực thi pháp luật và đặc nhiệm cảnh sát nhiều hơn là việc được trang bị cho quân đội. Khẩu súng này mang tiếng vang lớn do nó không những hiện đại hơn MP-5 mà còn rẻ hơn, nhẹ và mạnh hơn. Nguồn ảnh: Wiki. Về tổng thể, H&K UMP có cấu tạo bằng nhựa tổng hợp nên có trọng lượng rất nhẹ. Nút chế độ bắn và khóa an toàn được đặt ở cả hai bên thân súng, cho phép người lính sử dụng được với cả tay thuận là trái hay phải một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: Flickr. Về cơ bản thì súng có điểm ruồi để ngắm, tuy nhiên súng được bán ra mặc định với những loại kính ngắm không khuếch đại như loại Holo hoặc Red Dot. Ngoài ra còn có thể gắn thêm được cả báng cầm tay, đèn pin, đèn chiếu lade,... Nguồn ảnh: Regular. Tùy theo từng phiên bản mà súng tiểu liên UMP sẽ có trọng lượng khoảng từ 2,5 kg tới tối đa là 2,65 kg khi được nạp đầy băng đạn 30 viên. Súng sử dụng cỡ đạn 9x19mm hoặc 11,43x23mm, đều là hai cỡ đạn súng ngắn được sử dụng kèm với khẩu MP-5 trước kia. Nguồn ảnh: Gettyimg. Tốc độ bắn của UMP là cực nhanh, lên tới 600 viên mỗi phút. Tầm bắn hiệu quả tùy vào loại đạn sẽ khoảng từ 75m tới 100m kèm theo gia tốc đầu nòng khoảng 284 mét/giây. Nguồn ảnh: Getty. Sức công phá yếu nhưng đủ để hạ gục đối phương là một trong những lý do mà khẩu UPM này rất được ưa chuộng bởi các lực lượng thực thi pháp luật. Vì những lực lượng này cần bắt sống đối tượng nhiều hơn là tiêu diệt tại chỗ. Nguồn ảnh: Gettyimg. Gia tốc đầu nòng yếu cũng đồng nghĩa với việc độ giật của súng là rất nhẹ, giúp người lính có thể làm chủ được hoàn toàn khẩu súng này khi sử dụng. Giống với tiểu liên MP-5, UMP rất thích hợp với việc sử dụng để càn quét trong những không gian hẹp do nó nhỏ gọn và tốc độ bắn nhanh. Nguồn ảnh: Infavor. Hiện tại, trên thế giới đang có tổng cộng gần 30 quốc gia có sử dụng loại súng này như một trang bị chính thức cho các lực lượng hành pháp của mình. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều quốc gia sử dụng UMP như một loại vũ khí đặc biệt, được trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm với số lượng ít ỏi khó có thể thống kê đủ được. Nguồn ảnh: Gettyimg. Mời độc giả xem Video: Súng tiểu liên UMP của Đức khác nhau như thế nào khi bắn kèm giảm thanh và khi không có giảm thanh.