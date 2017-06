Cám cảnh Không quân Philippines đem “bà già” OV-10 chiến đấu

Bùng phát từ nửa cuối tháng 5 tới nay, dù đã huy động tới 3.000 binh sĩ thuộc nhiều lực lượng tinh nhuệ thế nhưng Quân đội Philippines vẫn không hoàn toàn tiêu diệt được khoảng 500 tay súng phiến quân Maute thân với IS ở thành phố Marawi. Cuộc chiến đã khiến cho Quân đội Philippines phơi bày hàng loạt điểm yếu, đặc biệt là lực lượng không quân và cơ giới trên bộ. Ảnh: Philippines phải đưa máy bay OV-10 cổ lỗ đi ném bom phiến quân. Nguồn ảnh: Philstar Mặc dù đã được trang bị các máy bay tiêm kích phản lực FA-50PH tạm gọi là hiện đại, thế nhưng không rõ lý do vì sao tới nay Không quân Philippines (PAF) vẫn chưa triển khai loại máy bay này cho cuộc chiến chống phiến quân. Thay vào đó, họ mới đây đã sử dụng cả máy bay trinh sát OV-10 đã rất cũ kỹ, lạc hậu để không kích ở Marawi. Nguồn ảnh: Philstar Phải nói là quá may mắn cho Không quân Philippines khi mà các tay súng Maute không có tên lửa vác vai hay pháo phòng không vì nếu không PAF sẽ trả giá đắt. Nguồn ảnh: Philstar Các máy bay trinh sát OV-10 vốn có tốc độ bay chậm, khả năng cơ động kém, rất dễ bị bắn hạ bằng các loại pháo cao xạ phòng không chứ cũng chưa cần tới tên lửa vác vai. Nguồn ảnh: Philstar Bên cạnh đó, theo giới phân tích, việc sử dụng OV-10 để ném bom phiến quân có thể không mang lại hiệu quả cao, bởi Philippines còn thiếu các hệ thống dẫn đường hiện đại để có thể thực hiện những cuộc không kích chính xác. Phiến quân Maute cũng được cho là đã đào nhiều đường hầm ở Marawi để tránh các cuộc không kích. Nguồn ảnh: Getty Images Việc Philippines không tung vào trận các máy bay FA-50PH cũng có thể còn là do phi công nước này chưa làm chủ hoàn toàn, hoặc thậm chí là các máy bay này thiếu đạn dược. Bởi hợp đồng của Philippines dường như không bao gồm vũ khí, họ phải dùng lại các tên lửa không đối không AIM-9B lưu kho (sau khi các máy bay F-5 nghỉ hưu thì một số tên lửa AIM-9B sót lại). Nguồn ảnh: Airlines.net OV-10 Bronco là dòng máy bay trinh sát và tấn công hạng nhẹ do North American Rockwell phát triển từ những năm 1960 cho nhiệm vụ trinh sát trên không, chỉ điểm mục tiêu. Vai trò này của nó được tạm đánh giá là thành công trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Chính những cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng thừa nhận sự nguy hiểm trong vai trò chỉ điểm của OV-10. Nguồn ảnh: Airlines.net Philippines nhận được 24 chiếc OV-10A từ kho dự trữ của Mỹ trong năm 1991 và thêm 8 chiếc OV-10C được Thái Lan tặng giai đoạn 2003-2004. Tuy nhiên, hiện nay PAF chỉ còn khoảng 10 chiếc OV-10A/C, phần còn lại đã phải nghỉ hưu vì hết hạn sử dụng. Nguồn ảnh: Airlines.net Máy bay OV-10 thiết kế theo kiểu 2 thân, 2 đuôi, 2 động cơ turboprop - thiết kế này được đánh giá là phù hợp OV-10 có khả năng cất hạ cánh đường băng ngăn, thậm chí là cất hạ cánh trên cả tàu sân bay mà không cần máy phóng hay dây hãm đà. Buồng lái máy bay được thiết kế với hai chỗ ngồi, cung cấp tầm nhìn rất tốt từ trên xuống dưới. Nguồn ảnh: Airlines.net OV-10 có tới 7 giá treo vũ khí cho phép mang theo 7-19 ống phóng rocket 70mm hoặc 2-4 ống phóng rocket 127mm; tên lửa không đối không AIM-9 và bom hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Airlines.net Phiên bản OV-10A của Philippines trang bị 2 động cơ turboprop Garrett T76-G-410/412 cho tốc độ tối đa 452km/h, tầm bay 927km. Tuy có tốc độ bay rất chậm, thế nhưng đây chính là ưu điểm của OV-10, giúp nó bay lòng vòng trên vùng mục tiêu rất lâu, chậm rãi và dò xét từng chút một phía dưới. Khi phát hiện dấu hiệu khả năng, nó có thể tấn công bằng bom, rocket hoặc bắn đạn màu, đạn khói gọi quân tiếp viện. Nguồn ảnh: Max Defence

