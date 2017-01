Bật mí trạm giám sát tên lửa mà Việt Nam nhận từ Nga

Thông tin Việt Nam nhận 4 tổ hợp trạm giám sát-theo dõi tên lửa "Sazhen-TA" được cho là bất ngờ với cả các chuyên gia và những người đam mê quân sự trong nước vì tính bí mật và bất ngờ về hợp đồng được ký kết với phía Nga. Nguồn ảnh: V. Kuzmin Theo hãng tin Tass hôm 9/1, mọi công việc tiếp nhận, lắp đặt, vận hành và đưa vào sử dụng, thậm chí cả đào tạo chuyên gia cho Việt Nam ngay tại Nga cũng đã hoàn thành. 4 hệ thống giám sát - theo dõi các vụ phóng thử nghiệm tên lửa “Sazhen-TA” đã được đưa vào khai thác và trực chiến ở Việt Nam. Nguồn ảnh: npk-spp Hệ thống này được thiết kế cho phép đo quỹ đạo đối tượng thử nghiệm và xác định độ lệch bằng phương pháp một trạm điều khiển với độ chính xác cao. Bằng cách đo tọa độ góc ở dải quang phổ thường và dải hồng ngoại, cùng với phương pháp đo xa laser góc nghiêng tới vật thể. Nguồn ảnh: ifmo.ru Cùng với đó là ghi lại các pha giai đoạn bay khi thử nghiệm các tên lửa và các thiết bị hàng không. Hệ thống thống quang-điện di động “Sazhen-TA” cho phép xác định các thông số chuyển động tên lửa với chuẩn tối thiểu về kỹ thuật khu vực làm việc. Nguồn ảnh: ifmo.ru Hệ thống này có tính cơ động cao khi được đặt trên khung gầm ô tô KAMAZ-43114 với khoang chứa K-4310 và một trạm phát điện, được lắp đặt trên khung gầm rơ-mooc SMZ-782B. Cách bố trí như vậy đảm bảo lắp đặt toàn bộ hệ thống, máy móc, thiệt bị, phụ tùng lên một xe chuyên chở duy nhất. Nguồn ảnh: 106eomz.ru Đồng thời đảm bảo đầy đủ điều kiện và khả năng sẵn sàng hoạt động cũng như bảo quản lâu dài hệ thống. Đồng thời tạo sự thoải mái an toàn cho kíp vận hành trong quá trình hoạt động đo đạc theo dõi các vụ thử nghiệm. Hệ thống được cung cấp bởi nguồn điện 3 pha 380/220 V, 50Hz. Nguồn ảnh: 106eomz.ru Thành phần đầy đủ một hệ thống quang-điện di động “Sazhen-TA” bao gồm: Xe chuyên chở; kênh đo đạc gồm kênh truyền hình với trường hẹp (UP), kênh truyền hình màu với trường quan sát thay đổi (TsPP), kênh hồng ngoại, kênh đo xa laser; giá đỡ tự xoay; thiết điều khiển, xử lí và ghi nhận tín hiệu; thiết bị tham chiếu tín hiệu theo thời gian thực; bộ thiết bị khí tượng; thiết bị cân chỉnh và hiệu chuẩn. Nguồn ảnh: V. Kuzmin Hệ thống “Sazhen-TA” được chế tạo để giải quyết một loạt các nhiệm vụ: Tìm kiếm và phát hiện các đối tượng thử nghiệm (OI) trong điều kiện ngày và đêm, tự động theo dõi về đo tọa độ góc, phạm vi, xử lý hoạt động và hiển thị các quá trình đo đạc, cung cấp các dữ liệu tới các kênh liên kết. Nguồn ảnh: 106eomz.ru Bán tự động chỉ thị và theo dõi đối tượng thử nghiệm bởi nhân viên trạm điều hành hoặc từ thiết bị điều khiển từ xa; chỉ thị và ước tính vận tốc góc ở chế độ tự động theo dõi với khoảng thời gian chết 10 giây; Nguồn ảnh: ifmo.ru Hiển thị mọi thông số đo đạc trên màn hình TV và hình ảnh hồng ngoại đối tượng theo dõi, tín hiệu nhấp nháy hiển thị vị trí của trục từ xa các giá trị trường quan sát trên các kênh theo thời gian thực và tầm xa. Nguồn ảnh: kik-sssr.ru Tính năng kỹ chiến thuật hệ thống “Sazhen-TA”: Tầm hoạt động tới 1.000 km; góc quan sát: góc tà -5 đến 95 độ, góc phương vị 270 độ; vận tốc góc bám bắt tối đa không dưới 30 độ/s; sai số tầm xa 0,5 m. Nguồn ảnh: warfiles.ru Với việc tiếp nhận vào trang bị 4 tổ hợp theo dõi các vụ thử tên lửa “Sazhen-TA” đã đánh dấu bước phát triển mới của công nghiệp quốc phòng Việt Nam sau rất nhiều thông tin về các dự án hợp tác chuyển giao công nghệ chế tạo các loại tên lửa. Hy vọng sẽ có nhiều loại tên lửa "made in Viet Nam" xuất hiện sớm trong thời gian tới. Nguồn ảnh: kienthuc

