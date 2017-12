Loại bỏ sân golf trong siêu dự án cũ của đại gia Vũ Nhôm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi đến một số bộ như Bộ Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; NN&PTNT; Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến về việc đưa hạng mục sân golf thuộc siêu dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước ra khỏi quy hoạch.



Trước đó, Công ty The Sunrise Bay, chủ đầu tư dự án The Sunrise Bay - tiền thân là Khu đô thị quốc tế Đa Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng) - có văn bản đề nghị UBND TP. Đà Nẵng đưa hạng mục sân golf Đa Phước ra khỏi quy hoạch. Lý do được doanh nghiệp này đưa ra là không hiệu quả về kinh tế, ảnh hưởng môi trường sinh thái biển, khí hậu và sức gió tại khu vực không thuận lợi cho các hoạt động sân golf…

Doanh nghiệp này nhấn mạnh việc đưa sân golf ra khỏi quy hoạch cũng hỗ trợ nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Phối cảnh dự án The Sunrise Bay. Ảnh: CĐT.

Dự án Khu đô thị Quốc tế Đa Phước được UBND TP. Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 25/9/2007. Sau đó, giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 4 vào ngày 1/12/2011. Sở KH&ĐT Đà Nẵng tiếp tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9824874778 (thay đổi lần thứ 5) vào năm 2016 cho Công ty TNHH Daewon Cantavil (nay là Công ty TNHH The Sunrise Bay).

Theo quy hoạch được duyệt, Đà Nẵng có 3 sân golf là sân golf Bà Nà, sân golf Vinacapital và sân golf trong Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Đến nay, sân golf Vinacapital và Bà Nà đã được xây dựng, đưa vào hoạt động; riêng sân golf trong Khu đô thị Đa Phước chưa được triển khai xây dựng.

Với đề xuất của Công ty The Sunrise Bay, UBND TP. Đà Nẵng cơ bản thống nhất việc đưa hạng mục sân golf này khỏi Dự án The Sunrise Bay. Cơ quan này cũng đồng ý việc chuyển đổi đất từ sân golf sang mục đích khác tạo ra nhiều không gian, công trình phúc lợi cho người dân thành phố.

“Việc xây dựng sân golf chiếm một khu đất lớn tại khu vực trung tâm thành phố gây ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thay đổi cảnh quan thành phố.

Đặc biệt, vị trí dự án nằm trong vịnh Đà Nẵng sát bờ biển với hệ sinh thái biển phong phú, với nguy cơ xả thải trực tiếp ra môi trường các chất có hại chuyên giữ màu xanh và phục hồi bề mặt cỏ sân golf sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái biển của thành phố, ảnh hưởng lớn đến việc phát triển du lịch thành phố”, văn bản của UBND TP. Đà Nẵng ghi rõ.

Dự án The Sunrise Bay từng có 2 pháp nhân liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ, còn được gọi là Vũ 'nhôm', là Công ty CP Xây dựng 79 và Công ty CP Nova Bắc Nam 79. Ông Vũ cũng từng đóng vai trò là Chủ tịch Công ty Sunrise Bay tuy nhiên sau đó đã rút 100% vốn.

Khu đô thị The Sunrise Bay được xây dựng ở phía Tây cầu Thuận Phước, quận Hải Châu, thuộc thành phố Đà Nẵng, trên tổng diện tích 210 ha. Theo thiết kế, khu phức hợp này sẽ bao gồm các khu resort, sân golf 18 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế, bến cảng dành cho du thuyền, khách sạn quốc tế, trung tâm hội nghị quốc gia, tòa nhà văn phòng cao cấp 60 tầng, các trung tâm thương mại, villa cao cấp và chung cư với quy mô 8.500 căn hộ. Khoảng 180 ha ven Vịnh Đà Nẵng được san lấp để phục vụ cho dự án này. Ban đầu, dự án đặc mục tiêu năm 2010, việc san lấp đất thuộc dự án sẽ hoàn tất và trong vòng 10 năm kể từ ngày khởi công, phía Daewon sẽ đưa khu đô thị quốc tế Đa Phước vào sử dụng. Dự án này có tổng vốn đầu tư là 300 triệu USD.