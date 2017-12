Phát lệnh truy nã ông Vũ Nhôm

(Kiến Thức) - Cơ quan An ninh Điều tra – Bộ Công an đã phát đi thông báo về việc ra Quyết định Truy nã đối với bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm.

Thông tin mới nhất liên quan vụ án Vũ Nhôm, ngày 20/12, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”.



Sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cơ quan ANĐT quyết định truy nã Vũ Nhôm (Phan Văn Anh Vũ).

Ông Phan Văn Anh Vũ.

Quyết định truy nã số 222/ANĐT do Thiếu tướng Lý Anh Dũng - Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ký ngày 21/12/2017 nêu rõ:

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 47/ANĐT-P5 ngày 20/12/2017 của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đối với Phan Văn Anh Vũ, đã có hành vi "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước". Sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và không biết bị can ở đâu, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định t ruy nã đối với Phan Văn Anh Vũ .

Quyết định truy nã này được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đại diện Công an Đà Nẵng cho biết, Công an Thành phố Đà Nẵng đang triển khai thực hiện lệnh truy nã của Bộ Công an đến công an tất cả các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn để thực hiện.

Bị can Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 (nay là Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chấn Phong).

Trước đó, Kiến Thức đưa tin, chiều tối 21/12, cơ quan ANĐT Bộ Công an phối hợp với Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh khám xét nhà ông Vũ Nhôm.

Quyết định truy nã nêu rõ: Nếu bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ở số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 06923.42431; 06923.43481

Kiến Thức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên...