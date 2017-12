8 kiến trúc đẹp bất ngờ được cải tạo từ hầm trú ẩn

Với sự sáng tạo của các kiến trúc sư, những căn hầm trú ẩn hạt nhân từ thế kỷ trước được "tái sinh" mang diện mạo mới, trở thành căn hộ, nhà hàng, câu lạc bộ đêm... đầy ấn tượng. Trong ảnh là căn hầm trú ẩn từ thời Thế chiến thứ II được chuyển đổi thành nơi tổ chức sự kiện lộng lẫy tên là Bunker-42 tại Moscow, Nga. Căn hộ xa xỉ tại Đức Được xây dựng từ năm 1940, điểm trú ẩn trên mặt đất tại Siegen (Đức) này có bố cục dài và hẹp. Theo đài phát thanh Đức Deutsche Welle, nơi này được xây với mục đích bảo vệ công dân khỏi các cuộc không kích. Năm 2016, các kiến trúc sư của hãng Modulbuero đã biến nó thành một tổ hợp căn hộ xa xỉ. Căn nhỏ nhất cũng bao gồm những tiện ích hiện đại, gồm phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, cửa sổ lớn, nhà kho và ban công với cửa kính trượt. Rạp chiếu phim kiêm không gian văn phòng chia sẻ tại Đức Nơi đây hiện có tên Medienbunker được cải tạo lại từ một tháp trú ẩn không kích thời Thế chiến thứ II ở Hamburg, Đức. Năm 2000, hãng sản xuất phim PYP đã biến nó thành một rạp hát kiêm không gian văn phòng chia sẻ cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Tại đây có một lớp học nhảy, lớp học thiết kế đồ hoạ, một đài phát thanh và phòng tổ chức hoà nhạc. Các nhà làm phim độc lập cũng thường công chiếu tác phẩm của mình tại đây. Địa điểm tổ chức sự kiện, nhà hàng, bảo tàng tại Nga Được xây vào năm 1956, Bunker-42 có diện tích gần 7.000 m2 và nằm sâu 20m dưới lòng đất tại Moscow, Nga. Khi còn là hầm trú ẩn hạt nhân khu tổ hợp này có thể chứa tới 3.000 người trong 90 ngày. Năm 2016, nó đã được cải tạo trở thành khu tổ hợp gồm bảo tàng, nhà hàng, quán bar, điểm tổ chức tiệc cưới và hội nghị nhưng vẫn giữ nguyên tên gọi. Penthouse và phòng triển lãm nghệ thuật ở Đức Từ năm 2000, các kiến trúc sư của hãng Bunkerwohnen (Đức) đã biến 6 điểm trú ẩn trở thành những căn hộ hạng sang và các không gian tổ chức sự kiện. Căn penthouse trong hình nằm trên mái của hầm trú ẩn Bunker-F38 ở vùng gần Bremen, Đức. Tầng thứ 2 của toà nhà được chuyển đổi thành 2 căn hộ nhỏ hơn. Còn tầng hầm cải tạo thành nơi tổ chức triển lãm tranh và sự kiện âm nhạc. Quán bar tại Trung Quốc Vào những năm 1960 - 1970, Trung Quốc đã xây dựng hàng trăm nghìn hầm trú ẩn cho người dân khỏi các cuộc không kích. Tới năm 2016, một căn hầm từ thời chiến tranh tại Thượng Hải đã được cải tạo trở thành một quán Bar có tên The Bunder, theo tờ City Weekend. Nhân viên ở đây mặc trang phục quân đội nhằm mang lại cảm giác thú vị cho khách hàng. Khu nghỉ dưỡng tại Hà Lan Năm 1936, chính phủ Hà Lan đã xây 2 hầm trú ẩn thông nhau tại Vreeland - một ngôi làng ven biển cách Amsterdam hơn 30km về phía Nam. 70 năm sau, hãng kiến trúc UnStudio đã cải tạo lại nơi này thành một khu nghỉ dưỡng có tên "Tea House on Bunker". Trang trại rau sạch tại Anh Theo tờ Independent, trong suốt thời Thế chiến II, hầm trú ẩn này là nơi ở của 8.000 người dân London. Sau đó, nó đã bị bỏ hoang suốt nhiều thập kỷ. Tới năm 2014, startup nông nghiệp Zero Carbon Food đã biến nó thành một trang trại dưới lòng đất. Startup này ứng dụng công nghệ canh tác tuần hoàn, trong đó trồng rau dưới đèn LED và trong loại nước giàu dinh dưỡng. Trang trại rộng 1 hecta này nằm sâu 30m dưới lòng đất và chuyên trồng các loại rau như rau mầm, củ cải nhỏ và rau mù tạt. Bảo tàng Thế chiến thứ II tại Đan Mạch Vào Thế chiến thứ II, khoảng 200 điểm trú ẩn bằng bê tông đã được xây dựng cho lính Đức Quốc Xã tại dọc vùng duyên hải Đan Mạch. Điểm lớn nhất là Tirpitz Bunker có diện tích gần 700m2 ở Blåvand. Được đặt tên theo một tàu chiến của Đức, điểm trú ẩn này chưa bao giờ được đưa vào sử dụng vì bị bỏ dở xây dựng vào năm 1945. Tháng 6/2017, hãng kiến trúc Bjarke Ingels Group đã biến căn nhà có một phần nằm dưới lòng đất này thành bảo tàng Blåvand Bunker. Du khách tới đây có thể tìm hiểu về lịch sử Thế chiến thứ II và vùng duyên hải phía Tây Đan Mạch.

