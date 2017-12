Chi tiết 9 dự án “vàng” có liên quan đến Vũ Nhôm đang bị điều tra

Trước khi lực lượng thuộc Cục An ninh Điều tra (A92) - Bộ Công an tổ chức khám xét nhà ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm, SN 1975, trú tại số nhà 82 đường Trần Quốc Toản,TP Đà Nẵng) vào chiều 21/12, thì giữa tháng 9/2017, Cơ quan An ninh điều tra đã ra công văn 817 yêu cầu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phối hợp, cung cấp những hồ sơ liên quan đến việc 9 dự án đầu tư và mua bán 31 đất, nhà công sản từ năm 2006 đến nay, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong số điều tra 9 dự án đầu tư và 31 nhà, đất công sản tại Đà Nẵng, có nhiều dự án của một số công ty như Công ty IVC, Công ty TNHH Minh Hưng Phát, Công ty Bắc Nam 79, được cho là có liên quan đến đại gia Vũ nhôm - một "trùm" bất động sản kín tiếng tại Đà Nẵng.