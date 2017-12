Cận cảnh khu đô thị Đa Phước có liên quan đến đại gia Vũ nhôm

Trong số 9 dự án đầu tư và 31 nhà, đất công sản tại Đà Nẵng đang bị cơ quan chức năng điều tra, có nhiều dự án của một số công ty như Công ty IVC, Công ty TNHH Minh Hưng Phát, Công ty Bắc Nam 79, được cho là có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức đại gia Vũ nhôm) - một "trùm" bất động sản kín tiếng tại Đà Nẵng. Đáng chú ý nhất trong số đó là Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước, ở phía Tây phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Ảnh: Phối cảnh khu đô thị quốc tế mới Đa Phước. Dự án này có vốn đầu tư lên đến hơn 250 triệu USD, là một trong những dự án đô thị phức hợp lấn biển lớn nhất ở Đà Nẵng, thiết kế như một vầng trăng khuyết nằm ven biển và được coi là có vị trí “đất vàng” ở trung tâm quận Hải Châu (Đà Nẵng). Ảnh: Zing. Dự án được UBND TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2007 trên diện tích 230 ha, gồm đất liền và khu đảo lấn biển. Ảnh: CafeF. Dự án do Công ty TNHH Daewon (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, khởi công từ 2008. Ảnh: Thời đại Dự án gồm các resort, sân golf 18 lỗ, khách sạn cao tầng, căn hộ cao cấp kết hợp đài quan sát, khu chung cư 33 tầng gồm 8.500 căn hộ; trường học quốc tế, câu lạc bộ biển, bến du thuyền, nhà phố, biệt thự… Ảnh: CafeF Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, giai đoạn 1 lấn biển đã hoàn thành nhưng đến năm 2016, do gặp nhiều trở ngại, Daewon không thể tiếp tục triển khai giai đoạn 2 và dự án được ông Phan Văn Anh Vũ mua lại. Ảnh: kenhbatdongsancaocap.com Tháng 3/2017, dự án được lãnh đạo TP Đà Nẵng cho phép điều chỉnh quy hoạch theo đề xuất của Sở Xây dựng: bố trí diện tích sử dụng đất đối với các khu vực tiện ích trong khu đô thị;... Ảnh: diamondlotusvietnam.com ... một số phân khu cũng được phép điều chỉnh như khu biệt thự song lập, chuyển biệt thự đơn lập thành biệt thự song lập, thay đổi cách chia lô và điều chỉnh kích thước, chuyển nhà phố thành nhà phố kết hợp thương mại. Ảnh: báo Quảng Nam. Tuy nhiên, sau đó xuất hiện nhiều thông tin về việc dự án có hàng loạt sai phạm về môi trường, mục đích sử dụng đất, khuất tất trong thủ tục đầu tư rồi hút cát trái phép dưới biển.... Ảnh: GDVN. Theo Infornet, ngày 10/4/2017, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu bộ Công an khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ về việc thi công hút cát trái phép dưới biển Cửa Đại- Hội An vận chuyển về để xây dựng tại dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước - Đà Nẵng. Ảnh: GDVN. Cũng theo Infornet, dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước chưa có đánh giá tác động môi trường mà công ty The Sunrise Bay Đà Nẵng - doanh nghiệp do đại gia Vũ Nhôm làm Chủ tịch vẫn thản nhiên cho thi công trong nhiều năm qua; đến khi bị đình chỉ thi công vẫn mở bán nhà phố, biệt thự công khai rầm rộ. Ảnh: GDVN. Đến giữa tháng 9/2017, Cơ quan An ninh điều tra (A92) - Bộ Công an đã ra công văn 817 yêu cầu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phối hợp, cung cấp những hồ sơ liên quan đến việc 9 dự án đầu tư và mua bán 31 đất, nhà công sản từ năm 2006 đến nay, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong số đó có dự án dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước TP Đà Nẵng. Ảnh: thienkimreal.com.vn Đến ngày 6/12, tại TP Đà Nẵng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo Đà Nẵng và công bố Quyết định số 2906/QĐ-TTCP ký ngày 20/11/2017 về việc Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước TP Đà Nẵng. Ảnh: thienkimreal.com.vn Theo Tuổi trẻ, hiện ở dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước, chủ đầu tư đã công bố bán nhà. Ảnh: Trí thức trẻ. Dự án này đã trở thành tâm điểm cơn sốt giá nhà đất khi những ngày qua hàng loạt sàn giao dịch bất động sản tung ra giá bán với ưu thế là khu đất vàng cuối cùng trung tâm quận Hải Châu. Ảnh: NLD Video "Nhà ông Vũ Nhôm đang bị công an khám xét". Nguồn: Truyền hình báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.

