Yamaha R15 V3.0 2017 "chốt giá" 90 triệu tại Việt Nam?

Theo thông tin rò rỉ thì trong tháng 11/2017, Yamaha Motor Việt Nam sẽ phân phối chính hãng mẫu xe môtô Yamaha R15 V3.0 2017 này, dự đoán mức giá của chiếc xe côn tay thể thao cỡ nhỏ sẽ ở ngưỡng 90 triệu đồng. Chi tiết các thông số kỹ thuật của "siêu phẩm" này cho thấy nó có nhiều cải tiến về cả ngoại hình lẫn động cơ máy. Yamaha R15 V3.0 2017 được đánh giá có ngoại hình khá giống với chiếc YZF-R6 2017, đặc biệt là khe hút gió lớn và cụm đèn pha đôi. Mẫu xe này nằm trong phân khúc 150cc mới nhất của hãng xe Nhật Bản được trang bị khá nhiều công nghệ mới tiên tiến, hiện đại. Cùng trong phân khúc Sportbike 150cc, Yamaha R15 V3.0 2017 được cho là thừa khả năng cạnh tranh trực tiếp với 2 hãng xe đồng hương gồm Honda CBR150RR 2017, Suzuki GSX-R150 2017. Thiết kế xe dáng thể thao, mạnh mẽ và rất cá tính. Những trang bị hiện đại như giảm xóc trước upside down thể thao, van biến thiên VVA cho công suất 19 mã lực, hộp số 6 cấp côn tay đi kèm ly hợp chống trượt Slipper Clutch khiến mẫu xe này trở nên cuốn hút và đẳng cấp hơn hẳn. Yên đôi kiểu tách rời khá lạ mắt. Đặc biệt, nó còn được bọc chất liệu da cao cấp, sang trọng. Bình xăng, cụm tay lái thiết kế khá giống siêu phẩm R1. Cụm đèn LED báo hiệu đằng sau được thiết kế khá tách rời. Các chi tiết gắp và lốp sau được nâng cấp có phần to hơn so với các phiên bản cũ. Cụm chìa khoá điện của xe được hãng xe máy Yamaha thiết kế với khoá từ mới hơn phiên bản cũ đang được bán ra tại Việt Nam. Chiếc xe sẽ có 3 màu sắc để lựa chọn bao gồm: Racing Blue (xanh GP), Matte Black (Đen tuyền) và Matte Red (đỏ thể thao).

