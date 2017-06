Yamaha NVX độ siêu môtô “cực khủng” tại Việt Nam

Ra mắt từ đầu tháng 11/2016 trên Thế giới, mẫu xe tay ga Yamaha NVX đã nhanh chóng được dân chơi xe Đông Nam Á ưa chuộng do kiểu dáng "ngầu" và động cơ với công nghệ van biến thiên mạnh mẽ. Sau khi được bán ra tại Việt Nam vào cuối năm 2016, nhiều biker Việt Nam cũng nhanh chóng sở hữu và độ lại mẫu xe này. Nhờ có kiểu dáng nguyên bản vốn đã thể thao, NVX là "nền tảng" tốt để tạo ra những bản độ ấn tượng. Để minh chứng cho điều này, chính Yamaha Việt Nam đã tự tạo ra một bản độ NVX độc đáo với cảm hứng lấy từ những chiếc superbike phân khối lớn và trưng bày tại triển lãm xe máy Việt Nam 2017. Ở phía trước, chiếc NVX đã được Yamaha giữ nguyên phần đầu nguyên bản. Cụm đèn pha và đèn xi-nhan gốc của chiếc xe cũng không có thay đổi gì ngoại trừ chóa dán màu đen trùng với các mảng sơn trang trí thân xe. Tuy nhiên ở hai bên yếm, chiếc xe đã được chế mủ tạo thành các hốc hút gió "giả" giống như quây gió của các dòng superbike. Để phù hợp với những đường nét mới hai bên yếm xe, dè trước của NVX cũng được chế mủ lại. Vẫn giữ lại bánh trước 14 inch và lốp 120/70/14 nguyên bản, tuy nhiên cặp phuộc trước của xe đã được độ lại với vỏ phuộc Combiz vàng óng. Hệ thống phanh trước cũng được độ lại khá "khủng" với cặp heo Adelin kèm pad nhôm CNC monoblock và đĩa phanh "ngoại cỡ". Đồng hồ điện tử full màn hình LCD màu xanh là điểm đặc trưng của dòng NVX, chính vì vậy Yamaha đã giữ lại chi tiết này trên bản độ. Hai bên tay lái của xe là sự xuất hiện của cặp bao tay Racing Boy và cùm phanh Brembo đồ chơi với bình dầu tích hợp. Không chỉ có 2 bên cánh yếm được chế mủ, phần thân xe kể từ đầu yên trở về sau cũng hoàn toàn khác biệt so với NVX nguyên bản. Không chỉ có phần đuôi vuốt nhọn như superbike, chiếc NVX còn có yên solo tạo kiểu độc đáo như đang "nổi" trên thân xe. Hệ thống phuộc sau nguyên bản vốn bị nhiều người chê của NVX đã được thay bằng kết cấu phuộc kép mới, nhưng bố trí theo kiểu phuộc đơn monoshock. Vốn chỉ được trang bị phanh đùm ở dạng nguyên bản, chiếc xe cũng đã được độ lên phanh đĩa phía sau bằng cách sử dụng đĩa kiểng và heo Racing Boy 2 pis. Cây pô Scorpion khiến tiếng nổ của động cơ to và mạnh mẽ hơn. Chiếc xe tay ga Yamaha NVX đã được Yamaha Việt Nam đặt độ "không đụng hàng" với nhiều món đồ chơi "hàng thửa" và dàn vỏ chế mủ theo phong cách siêu môtô.

Ra mắt từ đầu tháng 11/2016 trên Thế giới, mẫu xe tay ga Yamaha NVX đã nhanh chóng được dân chơi xe Đông Nam Á ưa chuộng do kiểu dáng "ngầu" và động cơ với công nghệ van biến thiên mạnh mẽ. Sau khi được bán ra tại Việt Nam vào cuối năm 2016, nhiều biker Việt Nam cũng nhanh chóng sở hữu và độ lại mẫu xe này. Nhờ có kiểu dáng nguyên bản vốn đã thể thao, NVX là "nền tảng" tốt để tạo ra những bản độ ấn tượng. Để minh chứng cho điều này, chính Yamaha Việt Nam đã tự tạo ra một bản độ NVX độc đáo với cảm hứng lấy từ những chiếc superbike phân khối lớn và trưng bày tại triển lãm xe máy Việt Nam 2017. Ở phía trước, chiếc NVX đã được Yamaha giữ nguyên phần đầu nguyên bản. Cụm đèn pha và đèn xi-nhan gốc của chiếc xe cũng không có thay đổi gì ngoại trừ chóa dán màu đen trùng với các mảng sơn trang trí thân xe. Tuy nhiên ở hai bên yếm, chiếc xe đã được chế mủ tạo thành các hốc hút gió "giả" giống như quây gió của các dòng superbike. Để phù hợp với những đường nét mới hai bên yếm xe, dè trước của NVX cũng được chế mủ lại. Vẫn giữ lại bánh trước 14 inch và lốp 120/70/14 nguyên bản, tuy nhiên cặp phuộc trước của xe đã được độ lại với vỏ phuộc Combiz vàng óng. Hệ thống phanh trước cũng được độ lại khá "khủng" với cặp heo Adelin kèm pad nhôm CNC monoblock và đĩa phanh "ngoại cỡ". Đồng hồ điện tử full màn hình LCD màu xanh là điểm đặc trưng của dòng NVX, chính vì vậy Yamaha đã giữ lại chi tiết này trên bản độ. Hai bên tay lái của xe là sự xuất hiện của cặp bao tay Racing Boy và cùm phanh Brembo đồ chơi với bình dầu tích hợp. Không chỉ có 2 bên cánh yếm được chế mủ, phần thân xe kể từ đầu yên trở về sau cũng hoàn toàn khác biệt so với NVX nguyên bản. Không chỉ có phần đuôi vuốt nhọn như superbike, chiếc NVX còn có yên solo tạo kiểu độc đáo như đang "nổi" trên thân xe. Hệ thống phuộc sau nguyên bản vốn bị nhiều người chê của NVX đã được thay bằng kết cấu phuộc kép mới, nhưng bố trí theo kiểu phuộc đơn monoshock. Vốn chỉ được trang bị phanh đùm ở dạng nguyên bản, chiếc xe cũng đã được độ lên phanh đĩa phía sau bằng cách sử dụng đĩa kiểng và heo Racing Boy 2 pis. Cây pô Scorpion khiến tiếng nổ của động cơ to và mạnh mẽ hơn. Chiếc xe tay ga Yamaha NVX đã được Yamaha Việt Nam đặt độ "không đụng hàng" với nhiều món đồ chơi "hàng thửa" và dàn vỏ chế mủ theo phong cách siêu môtô.