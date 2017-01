Xem trước Infiniti QX50 2017 “so găng” với Mercedes GLC

Đã tồn tại trên thị trường 10 năm, Infiniti vừa chính thức hé lộ những thông tin đầu tiên về mẫu crossover Infiniti QX50 2017 qua phiên bản ý tưởng QX50 Concept được trưng bày tại triển lãm ôtô Bắc Mỹ 2017. Ra mắt lần đầu với tên gọi Infiniti EX và được đổi tên theo toàn bộ dòng sản phẩm của Infiniti vào năm 2013, Infiniti QX50 là mẫu crossover cao cấp hạng C được tạo ra nhằm trở thành "đối trọng" của BMW X3, Audi Q5 và Mercedes GLK (nay là GLC). Được thiết kế theo ngôn ngữ Powerful Elegance (tạm dịch: sự thanh lịch mạnh mẽ) mới nhất của Infiniti, QX50 Concept có thiết kế hoàn toàn khác biệt và hấp dẫn hơn nhiều so với thế hệ QX50 hiện đại. Trên chiếc xe, Infiniti đã thiết kế các cửa kính tạo cảm giác đổ về phía trước, cùng với những đường nét "cơ bắp" và bề mặt uốn lượn để tạo cho xe cảm giác năng động nhưng tinh tế. Dù hạn chế công bố ảnh nội thất nhưng Infiniti đã hé lộ rằng nội thất của mẫu xe QX50 concept được thiết kế "hướng tới người lái, nghĩ về hành khách" - hòa trộn giữa kiểu dáng đẹp mắt với chất lượng hoàn thiện rất cao. Chiếc xe cũng thể hiện "ý đồ" muốn thách thức phong cách thiết kế nội thất thông thường. Trên phiên bản ý tưởng này, Infiniti đã sử dụng nhiều loại da khác nhau để bọc nội thất như Nubuck hay Aniline, đồng thời có những màu sắc khác nhau là xanh navy, trắng và nâu. Các chi tiết ốp gỗ của xe cũng có bề mặt tự nhiên thay vì được xử lý bóng bẩy như hầu hết các mẫu xe hiện tại. Bảng điều khiển trung tâm của chiếc xe là một màn hình cảm ứng kích thước lớn, không chỉ đóng vai trò là hệ thống định vị và giải trí thông thường mà còn cung cấp các thông số chi tiết về những hệ thống đang hoạt động trên xe theo thời gian thực, Không chỉ QX50, những dòng xe Infiniti tương lai sẽ được trang bị công nghệ tương tự. Về động cơ, QX60 Concept sử dụng máy 4 xi-lanh 2.0l thẳng hàng tăng áp với công nghệ VC-T cho phép thay đổi tỉ số nén biến thiên khi xe hoạt động, với công suất khoảng 270 mã lực/390 Nm và giảm cả mức tiêu thụ nhiên liệu hơn 27% so với động cơ thường cùng dung tích. Ngoài ra chiếc xe cũng được tích hợp các công nghệ tự lái mới nhất của Infiniti. Dù mới chỉ ở dạng ý tưởng, nhưng phiên bản QX50 Concept được trưng bày tại triển lãm ôtô Bắc Mỹ đã rất hoàn thiện, hứa hẹn sẽ không có quá nhiều thay đổi khi được đưa lên dây chuyền sản xuất. Phiên bản sản xuất hàng loạt của chiếc xe được dự đoán sẽ "trình làng" tại một trong những triển lãm lớn vào nửa cuối năm nay.

