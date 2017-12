Xe sang Lexus LX570 2018 bản 5 chỗ giá 1,9 tỷ đồng

Với nhu cầu chở cả gia đình đông người, nhiều người tiêu dùng đang muốn lựa chọn những chiếc SUV hoặc crossover đa năng với 7 chỗ ngồi. Xu hướng này được thể hiện rất rõ tại triển lãm Los Angeles 2017 với sự xuất hiện của Kia Sorento, Subaru Ascent và đặc biệt là mẫu xe sang Lexus LX570 2018 hoàn toàn mới. Tuy nhiên, thương hiệu xe sang trực thuộc hãng xe ôtô Toyota đình đám lại đồng thời đi ngược lại xu thế này khi công bố chiếc Lexus LX570 2018 chỉ còn 5 chỗ ngồi và 2 hàng ghế. Theo Lexus, phiên bản này hướng tới các khách hàng ưu tiên chở nhiều hành lý, trong khi không cần đưa quá nhiều người đồng hành trong các chuyến đi. Về thiết kế, LX570 5 chỗ ngồi hoàn toàn không có sự thay đổi bên ngoài so với phiên bản thường. Tuy nhiên thương hiệu xe sang Lexus đã bổ sung thêm hàng ghế thứ 3 trên phiên bản mới của mẫu xe SUV cỡ lớn LX570 bằng cách mở rộng chiều dài của thân xe thêm 4,3 inch (110mm). Điểm nổi bật nhận dạng ra mẫu xe nãy vẫn chính là bộ lưới tản nhiệt bắt mắt được phủ trong tông màu sơn đen bóng, đường viền mạ crôm màu xám, cản trước/sau mở rộng mang đậm phong cách thể thao mạnh mẽ. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim nhôm tiêu chuẩn có kích thước 18 inch với thông số 235/65R18 và bộ mâm có kích thước 20 inch tùy chọn. Bên cạnh đó, cản va đã được sửa đổi có những thanh ngang màu đen. Theo đại diện thương hiệu xe sang Lexus cho hay, phiên bản này hướng tới các khách hàng ưu tiên chở nhiều hành lý, trong khi không cần đưa quá nhiều người đồng hành trong các chuyến đi. Về thiết kế, LX570 5 chỗ hoàn toàn không có sự thay đổi bên ngoài so với phiên bản thường. Nội thất của xe cũng giữ nguyên sự sang trọng với toàn bộ các ghế bọc da, điều hòa không khí 4 vùng tự đồng cùng các tiện nghi khác như cửa sổ trời và cửa sau đóng mở bằng điện... Điểm khác biệt chính của phiên bản này đó là hàng ghế thứ 3 trên Lexus LX570 thường đã bị loại bỏ. Diều này khiến khoang hành lý của xe có thể tích lên tới 1.430l thay vì chỉ có 1.265 lít như bản 7 chỗ ngồi hiện nay. Mức chênh lệch 165 lít tương đương với khoang hành lý của nhiều siêu xe, và bằng khoảng một nửa so với những mẫu hatchback hạng A. Lexus LX570 5 chỗ cũng vẫn tiếp tục được trang bị động cơ 5.7l V8 nạp khí tự nhiên với công suất 383 mã lực và mô-men xoắn 545Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Chiếc xe SUV hạng sang này nặng tới 2,63 tấn nhưng chỉ mất 7,3 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và đạt tốc độ tối đa 220 km/h. Tuy nhiên đổi lại, mức tiêu thụ trung bình của LX570 5 chỗ lên tới 15,67 lít xăng/100Km. Tại thị trường ôtô Mỹ, Lexus LX570 5 chỗ sẽ được bán rẻ hơn bản 7 chỗ 5.000 USD, chỉ còn 84.950 USD (tương đương 1,929 tỷ đồng).

