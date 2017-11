Xe ôtô siêu rẻ Kia Morning 2018 ra mắt tại Việt Nam?

Nhà phân phối và lắp ráp Thaco Trường Hải đang khiến mọi con mắt còn lại đổ dồn về về mình khi đang chuẩn bị ra mắt mẫu xe ôtô Kia Morning X-line phiên bản 2018. Đây được xem là thông tin khá hấp dẫn mà người tiêu Việt đón nhận, bởi đây là mẫu xe gia đình cỡ nhỏ giá rẻ luôn bán chạy nhất thị trường ôtô Việt trong nhiều năm qua. Mẫu xe Kia Morning phiên bản thể thao X-Line mới với dáng vẻ cứng cáp. So với phiên bản tiêu chuẩn, thiết kế bên ngoài của mẫu hatchback cỡ nhỏ này vẫn mang những nét đặc trưng, nhưng với phiên bản X-Line thì chiếc xe này trông khỏe khoắn hơn. Cụ thể, nhờ được sử dụng bộ mâm đúc thể thao kích thước lớn, quanh là nẹp nhựa màu đen. Ngoài ra, xe còn nổi bật hơn nhờ một số chi tiết như: Cản trước/sau có viền bắt mắt hơn, đèn sương mù mới hay lưới tản nhiệt còn có màu sơn tương phản thân xe giúp xe có thêm điểm nhấn. Hệ thống treo cũng xe cũng được nâng cấp, khiến cho chiếc xe có khoảng sáng gầm lớn hơn 15 mm so với phiên bản thường. Lưới tản nhiệt "mũi hổ" thiết kế liền khối cụm đèn pha, cản trước thiết kế lại, đèn sương mù tròn và 2 khe hút gió giả ở hai bên cản được mở rộng hơn. Cụm đèn hậu hình chữ C được thiết kế to hơn, cản sau thể thao đi kèm cụm ống xả kép. Vòm bánh cũng được hãng xe ôtô Kia nhấn mạnh hơn nhằm tạo ra sự mạnh mẽ cho xe. Khoang nội thất của X-Line 2018 với bảng điều khiển hiện đại, phong cách hơn với màn hình cỡ lớn 7 inch đặt ở vị trí trung tâm. Bên cạnh đó, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng Apple Carplay và Android Auto trên điện thoại. Hãng xe ôtô Kia còn cung cấp thêm các tùy chọn cho xe như: camera phía sau, bộ sạc điện thoại và cổng USB không dây. Những trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm vô-lăng có thêm chi tiết kim loại tạo thành 3 chấu riêng biệt cùng đa dạng các nút bấm tiện ích bổ xung, cửa gió điều hòa kép được đặt phía dưới màn hình giải trí trông gọn và bắt mắt hơn. Đồng hồ hiển thị phía sau vô-lăng được tinh chỉnh lại. Động cơ xe vẫn là loại 4 xy-lanh, dung tích 1,25 lít, sản sinh công suất cực đại 86 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 120 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động 4 cấp. Ngoài ra, trên mẫu xe cỡ nhỏ này sẽ vẫn có các hệ thống an toàn như ABS và EBD cơ bản. Mẫu xe cỡ nhỏ, giá rẻ bán chạy nhất này của Kia hiện được Thaco bán ra với 4 phiên bản, trong đó chỉ có duy nhất một bản Si AT sử dụng hộp số tự động. Phiên bản X-Line có thể coi là 1 bản nâng cấp của bản Si AT. Trên các diễn đàn, một số đại lý cũng đã bất ngờ tung ra một số hình ảnh của mẫu xe này và cho biết, phiên bản Kia Morning X-Line 2018 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 18/11 tới đây với giá bán dự kiến cao hơn bản Si AT từ 10 đến 15 triệu đồng (Kia Morning Si AT hiện bán giá 392 triệu đồng).

