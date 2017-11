Xe ôtô nhập khẩu dưới 9 chỗ "tụt dốc" tại Việt Nam

Theo báo cáo mới nhất của Tổng Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 11/2017 cả nước đã nhập khẩu 3.496 xe ôtô nguyên chiếc. Lượng xe nhập khẩu có tăng đôi chút so với cùng kỳ tháng trước (2.511 xe). Tuy nhiên, lượng xe ôtô con dưới 9 chỗ nhập khẩu tiếp tục sụt giảm mạnh. Nửa đầu tháng 11/2017 chỉ có 325 xe được nhập về đạt giá trị hơn 10 triệu USD, con số tương tự của nửa đầu tháng 10/2017 là 526 xe (hơn 11 triệu USD).

Báo cáo mới nhất cho thấy nửa đầu 11/2017 chỉ có khoảng 325 mẫu xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi được nhập khẩu vào Việt Nam.

Tính từ đầu năm 2017, cả nước đã nhập khẩu 80.761 xe ôtô nhập nguyên chiếc các loại đạt giá trị gần 1,8 tỷ USD. Trong đó lượng ôtô dưới 9 chỗ nhập về đạt 34.759 chiếc (gần 634 triệu USD), xe vận tải chuyên dụng đạt 35.377 chiếc (728 triệu USD) và xe trên 9 chỗ đạt 582 chiếc (hơn 16 triệu USD). Lượng linh kiện và phụ tùng nhập khẩu vào Việt Nam đã đạt con số kỷ lục 2,7 tỷ USD vượt xa giá trị nhập khẩu xe ôtô nguyên chiếc.

Lượng ôtô con dưới 9 chỗ nhập khẩu về Việt Nam cũng đã được dự báo sẽ sụt giảm do chính sách bán hàng của các hãng xe lớn và đặc biệt là ảnh hưởng của việc điều chỉnh thuế nhập khẩu các dòng xe từ ASEAN do hiệp định thương mại tự do đã được ký. Cùng với đó là NĐ 116/2017 có hiệu lực cũng sẽ khiến lượng ôtô con nhập khẩu vào Việt Nam sẽ không ồ ạt như dự đoán trước đây.