"Xế nổ" Honda CB550 cafe racer đọ dáng chân dài Anh quốc

Old Empire Motorcycles là một xưởng độ nhỏ, nằm ở ngoại ô vùng Norfolk - Anh Quốc. Đúng như tên gọi của xưởng, Old Empire Motorcycles "chuyên trị" các dòng xe cafe racer cổ điển và mới đây - họ đã bất ngờ "dựng" lại chiếc xe môtô Honda CB550 cực kỳ ấn tượng. Chiếc xe môtô Honda CB550 đời cũ sử dụng khối động cơ 4 xi-lanh cũng chính là chiếc đầu tiên được hãng Old Empire Motorcycles thực hiện. Với bản độ này, xưởng độ xe Old Empire Motorcycles đã lấy cảm hứng từ chiếc máy bay chiến đấu Blackburn Ripon của Anh quốc từ năm 1926 để tạo nên kiểu dáng của chiếc xe. Mục tiêu của họ đó là có thể giữ lại được những nét cổ điển của thân xe, nhưng đồng thời kết hợp với các chi tiết "hàng độc" và hiện đại. Chỉ lướt nhìn qua, chiếc xe Honda CB550 Ripon của Old Empire Motorcycles đã gây ấn tượng bởi kiểu dáng cafe racer đậm chất tối giản. Các bánh của chiếc xe có vành nan với kích thước lên tới 19 inch, kết hợp cùng những chiếc lốp gai dạng retro khiến cho Ripon có vẻ ngoài năng động hơn. Phuộc trước của Ripon được lấy từ Honda CB550 nguyên bản nhưng đã được chỉnh sửa lại để đảm bảo rằng chiếc xe vẫn dễ điều khiển khi Old Empire Motorcycles đã "chế" lại bộ khung và phuộc sau của xe. Đặc biệt, phuộc sau có dạng monoshock nhưng với vị trí giảm xóc đặc biệt, đặt dưới gầm xe và tạo thành cơ cấu thanh đẩy độc đáo, hiếm gặp. Khối động cơ 550 cc của chiếc môtô CB550 cũng đã được phục chế lại, với các chế hòa khí Mikuni mới. Nằm ngay bên dưới chế hòa khí là bình ắc quy được đặt trong một bao da đậm chất cổ điển. Bình xăng của xe có hai má ốp theo phong cách như những chiếc xe côn tay của Honda trước đây, nhưng được làm bằng da thay vì cao su. Toàn bộ thân xe được sơn lại trong màu đen với hoa văn đặc biệt, tạo cảm giác như một bầu trời sao. Đèn pha tròn phía trước có dạng "gáo dừa" cổ điển, nhưng lại sử dụng phần quây chắn với thiết kế hiện đại, ẩn giấu những đồng hồ Motogadget mini ở phía sau. Dù là lần đầu tiên độ lại xe Nhật "4 máy" nhưng Old Empire Motorcycles đã thể hiện khả năng của mình xuất sắc qua bản độ CB550 Ripon.

