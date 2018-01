Xe môtô BMW R75 Boxer ốp gỗ "chất nhất quả đất"

Anh chàng Arjan Van Den Boom đến từ xưởng độ môtô Ironwood Motorcycles (Amsterdam) vừa độ lại chiếc xe Boxer của BMW theo trào lưu ốp gỗ. Chiếc BMW R75 đời 1978 được Arjan đặt tên là “Hoang dã” (The Savage) với sự kết hợp giữa nhiều chất liệu cùng phong cách mới lạ. “Sau hơn 50 dự án của Ironwood, đây là chiếc xe môtô BMW sử dụng máy Boxer đầu tiên được kết hợp giữa gỗ và sắt của tôi. Nó được tạo nên từ nhiều yếu tố - thiết lập kiểu scrambler với dáng vẻ cafe racer và có một chút cruiser”, anh Arjan cho biết. Phần đuôi và trước của chiếc xe môtô BMW ốp gỗ này đều được thay đổi hoàn toàn. Thiết lập lò xo giảm xóc kép nguyên bản của BMW đã bị loại bỏ, thay bởi khung sườn mới do chính Arjan chế tạo. Ở phía trước, Arjan sử dụng phuộc ngược lấy từ chiếc Ducati S2R. Phía trước xe là bình xăng được thiết kế dựa trên chiếc Harley-Davidson Sportster 48. Nó đã được chỉnh sửa lại cho hợp với chiếc BMW R75 Boxer và sử dụng hai vòi xăng. Mặt trên bình xăng là nắp theo phong cách Monza và đồng hồ Motogadget. Hai bên bình xăng còn có các tấm kê đầu gối bằng gỗ. Thiết kế này rất hợp với tấm chắn có gắn đầu đèn ở đằng trước cùng ốp đuôi cũng bằng gỗ. Yên xe được cố tình làm cho lớn hơn do hình dạng của nó được lấy cảm hứng từ nhãn hiệu socola Côte d’Or. Cặp chắn bùn của chiếc xe cũng được thiết kế gọn gàng và cố định qua các khung chống được làm thủ công. Các ống xả bằng thép không gỉ của xe cũng là bộ phận đặc chế và đầu ra của chúng là hai cặp pô lazer. Động cơ xe được phủ một lớp sơn màu đen bóng mới. Arjen đã tháo rời nó ra để xem xét rồi lắp ráp lại toàn bộ, sử dụng chốt mới cùng một cặp vỏ van kiểu. Các van này đã được điều chỉnh lại cho phù hợp với xe. Model này còn được trang bị nút kéo le gió được chế tạo thủ công. Chiếc xe môtô độ gỗ này còn có hệ thống dây điện hoàn toàn mới với bảng điôt, lò xo đốt cùng bộ đề. Toàn bộ các thiết bị điện của xe đều được vận hành bằng bảng mạch Motogadget m-Unit Blue mới có hỗ trợ kết nối Bluetooth. Ắc quy của xe đã được ẩn đi. Toàn bộ hệ thống đèn xe đều sử dụng LED. Cụm đèn xi nhan, tay nắm cùng với nút điều khiển của Motogadget. Màu sắc bên ngoài của xe rất đơn giản nhưng đẳng cấp. Ngoại hình giản tiện làm nổi bật các chi tiết gỗ trên xe. Bình xăng cùng cặp chắn bùn của xe được hoàn thiện với màu bạc của mẫu Mini Countryman điểm thêm vài đường sọc màu đen nhạt. Arjan không chỉ hoàn thiện xe với khiếu thẩm mỹ vốn có mà anh còn tạo nên một dáng vẻ tuyệt vời cho chiếc xe môtô BMW Boxer này. Anh đã pha trộn một cách vô cùng hợp lí phong cách café racer và scrambler để tạo nên một chiếc xe có ngoại hình đơn giản nhưng nổi bật và hữu ích. Video: Chi tiết BMW R75 đời 1978 ốp gỗ siêu chất.

