Xe máy rẻ nhất Việt Nam SYM Elegant giá chỉ 14 triệu

Trên thực tế, mẫu xe máy SYM Elegant của thương hiệu Đài Loan đã được đưa ra thị trường từ nhiều năm qua nhưng sử dụng loại động cơ 100cc. Vì thế tên gọi xe Elegant 50 không xa lạ nhưng mục tiêu lại khác hẳn, nhắm tới đối tượng khách hàng không cần (hoặc không muốn) dùng bằng lái như học sinh, sinh viên, người nội trợ… Với sự “phát triển bùng nổ” của các mẫu xe đạp điện tại thị trường Việt Nam, phân khúc xe 50 phân khối dường như không được các hãng xe máy tên tuổi chú trọng, khiến nó dần bị người tiêu dùng lãng quên. Tuy nhiên nhiều hãng xe máy nhỏ vẫn tiếp tục sản xuất phân khúc xe 50cc này. SYM Elegant 50 mới là một ví dụ, mẫu xe máy số phổ thông cỡ nhỏ này hiện đang được xem là "một mình một ngựa" trong phân khúc 50cc. Xe sở hữu thiết kế mạnh mẽ, nam tính. Xe có chiều dài x rộng x cao tương ứng 1.910 mm x 680 mm x 1.070 mm. Khoảng cách 2 trục 1.225 mm. Thiết kế tổng thể của xe không khác nhiều so với "đàn anh" SYM Elegant 100 từng xuất hiện trên thị trường trước đây. Phần đầu xe được thiết kế đơn giản với cụm đèn pha bóng halogen, xi nhan thiết kế hai bên. Mặt nạ phía dưới được thiết kế với hai khe hút gió mang đậm vẻ nam tính. Xe sở hữu đồng hồ đơn giản dạng kim số cơ cùng các đèn báo thông số như xăng, tốc độ, số N... tay lái của xe được thiết kế thấp,rộng phù hợp với đa dạng các đối tượng người tiêu dùng hiện nay. Cụm tay lái với các nút bấm tương tự như các mẫu xe máy SYM đang bán ra trên thị trường. SYM Elegant 50 sở hữu tổng trọng lượng khô khoảng 95kg, chiều cao gầm so với mặt đường 120 mm. Hệ thống an toàn cho xe gồm phanh trước và sau được thiết kế dạng tang trống, phuộc trước ống lồng, sau lò xo trụ. Elegant 50 được trang bị động cơ 4 thì, làm mát bằng không khí, dung tích 49cc, công suất tối đa 2,78 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 2,94 Nm tại 6.500 vòng/phút. Hệ thống khởi động của xe có thể dùng đề hoặc cần khởi động đạp chân. Hệ thống truyền động của xe đi kèm hộp số 4 cấp, dung tích bình xăng 4 lít. Là một mẫu xe máy số dung tích 50cc, SYM Elegant 50 được xem là khá tiết kiệm xăng so với các mẫu xe số dung tích lớn hơn, nó giúp cho người sử dụng có thể đi được tới vài trăm km mới phải tiếp nhiên liệu. Đáng chú ý, Elegant 50 là mẫu xe có thiết kế thể thao, nhỏ gọn, đặc biệt phù hợp với những bạn học sinh. Với độ tuổi ở cấp 3 thì nhiều bạn học sinh sẽ chưa đủ tuổi để được phép điều khiển những chiếc xe có động cơ lớn hơn, vì vậy xe máy 50cc là một lựa chọn an toàn và phù hợp. Elegant 50 có tới 7 màu sắc khác nhau để người dùng lựa chọn, xe được phân phối tại thị trường xe máy Việt từ 14 triệu đồng với phiên bản thường và 14,2 triệu đồng với phiên bản new color. Tuy nhiên, giá bán thực tế của Elegant 50 hiện thấp hơn đề xuất từ 600 – 700 nghìn đồng và đang là mẫu xe số rẻ nhất Việt Nam thời điểm hiện tại.

