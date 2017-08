"Xế hộp" Renault Kaptur Extreme giá rẻ tại Nga có gì?

Hãng xe ôtô Pháp, Renault mới đây đã giới thiệu tới thị trường Nga mẫu xe croosover phiên bản giới hạn Renault Extreme 2017 bản nâng cấp mới. Trên phiên bản này, xe chỉ thay đổi ở kiểu dáng bên ngoài và bổ sung thêm một số trang bị mới cho nội thất bên trong. Ở bản tiêu chuẩn, Renault Kaptur từng đạt chuẩn an toàn 5 sao của Euro NCAP với trang bị an toàn bốn túi khí, hệ thống cân bằng điện tử ESC và hỗ trợ leo dốc (HAC). Phiên bản giới hạn Renault Kaptur Extreme tại Nga nổi bật với màu sơn vàng cát mới, trần xe nổi bật với tông màu nâu bắt mắt. Phía trước được bổ sung cụm đèn pha sử dụng bóng đèn LED Full Vision tăng khả năng chiếu sáng, đèn sương mù dạng chữ C cụp vuông vắn nằm trên cản trước của xe. Bộ mâm đa chấu mới làm bằng hợp kim Steppe kích thước 17 inch kết hợp hai tông màu bạc-nâu. Ở bên trong, các chi tiết được phủ tông màu sơn đen-be, ghế ngồi bọc da màu nâu, tay lái vô-lăng bọc da, đính kèm logo huy hiệu “Extreme”. Trang bị công nghệ gồm hệ thống thông tin giải trí khác nhau như R-Link Evolution cao cấp nhất đi kèm màn hình cảm ứng 7 inch. Hệ thống này còn cung cấp thông tin giao thông thời gian thực, kết nối 3G và hỗ trợ Android Auto tiêu chuẩn. Logo huy hiệu “Extreme” xuất hiện trên bậc thang lên xuống cửa xe, trên khu vực bảng táp-lô, thảm lót chân như là một dấu hiệu phân biệt so với các phiên bản khác. Về thông số kích thước, Renault Captur Extreme sở hữu chiều dài 4.333 mm, rộng 1.813 mm và cao 1.613 mm và có chiều dài cơ sở dài 2.673 mm. Khoảng sáng gầm 205 mm, không gian để đồ lên tới 387 lít, và có thể mở rộng tới 1.200 lít khi gập cả hàng ghế phía sau. Renault Kaptur Extreme có tới 3 sự lựa chọn động cơ khác nhau cho khách hàng. Bản tiêu chuẩn sử dụng loại động cơ xăng 1.6 lít, công suất 114 PS, mô-men xoắn cực đại 156 Nm, đi kèm hộp số CVT X-Tronic. Hai phiên bản còn lại sử dụng khối động cơ xăng 2.0 lít, công suất 143 PS và mô-men xoắn cực đại 195 Nm. Bản động cơ này đi kèm là hộp số tay 6 cấp hoặc tự động 4 cấp. Mức giá của mẫu xe này hiện chưa được Renault công bố nhưng dự định sẽ có mức giá khá rẻ.

