Xe ga SYM CRUiSYM 250i 2018 giá từ 117 triệu đồng

Thương hiệu xe máy Đài Loan - SYM Malaysia vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga phân khối lớn SYM CRUiSYM 250i 2018 gồm hai phiên bản có giá khá cao từ 117-119 triệu đồng. Đây được xem là đối thủ cạnh tranh với Honda Forza 250 và Yamaha X-Max 250. Nhiều đánh giá cho rằng thiết kế của SYM CRUiSYM 250i 2018 khá đồ sộ so với nhiều mẫu xe tay ga cỡ lớn đang hiện hành. Có thể thấy phần đầu xe được thiết kế to hơn hẳn so với thân và đuôi xe. Nổi bật nhất là cặp đèn pha đôi khá lớn dạng đèn chiếu, phía trên là hai dải LED định vị... ... hai đèn xinhan được bố trí ở hai chân gương chiếu hậu, đi kèm chức năng hazard. Cận cảnh kính chắn gió của xe. Cụm đồng hồ điều khiển gồm hai đồng hồ analog hiển thị vận tốc, vòng tua máy và màn hình LCD thể hiện các thông số của của xe như lượng xăng, hành trình và thời gian . Bộ vành đúc 14 inch ở trước và 13 inch ở sau, hệ thống phanh đĩa ở cả trước lẫn sau với kích thước đĩa lần lượt là 260 mm và 240 mm.Xe ga SYM CRUiSYM được trang bị động cơ xylanh đơn, dung tích 249cc, sản sinh công suất 21,1 mã lực tại tua máy 7.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 23,5 Nm tại tua máy 5.500 vòng/phút. Video: Ra mắt xe ga SYM CRUiSYM 250i 2018.

