Xe ga Honda SH 150i "độ khủng" của dân chơi Hà thành

Tại Việt Nam, xe ga Honda SH được mệnh danh là mẫu hai bánh hạng sang cao cấp số 1. Không chỉ là dòng xe tay ga cap cấp được người dân ưa chuộng, những chiếc SH cũng thu hút được một lượng lớn người chơi với các hội nhóm cùng các mẫu xe độ khủng đầy cá tính từ Nam ra Bắc. Những bản độ Honda SH tại Việt Nam đa số thường chỉ dừng ở mức "lên đồ chơi" - trang bị cho chiếc xe những phụ tùng nâng cấp "hàng hiệu". Tuy nhiên một biker Hà Nội đã "mạnh dạn" hơn khi tìm cách "chế cháo" nhiều chi tiết trong kết cấu của chiếc SH 150i lắp ráp tại Việt Nam đời 2012. Oử phần đầu xe, đèn pha nguyên bản của đã được chủ nhân độ chóa đèn với đèn bi cầu được lấy từ xe hơi. Trong khi đó, 2 bên tay lái là sự xuất hiện của cặp cùm phanh Brembo RCS và bao tay Rizoma. Dàn áo của xe ngoài bộ tem đấu cá tính còn trang bị thêm các chi tiết dán carbon. Tuy nhiên, điểm khiến chiếc Honda SH 150i độ này trở nên khác biệt đó là toàn bộ phuộc trước của chiếc xe đã được thay bằng cặp phuộc Ohlins NIX30 giống nhiều siêu môtô nổi tiếng Thế giới, nhưng được cắt ngắn lại để vừa với chiếc xe. Hệ thống phanh trước cũng được độ lên đĩa kép với cặp heo Brembo M50 và đĩa Galfer. Bộ mâm 16 inch 5 cánh kép nguyên bản của SH 150i vẫn được giữ lại, tuy nhiên mâm trước đã phải "chế cháo" lại để có thể lắp 2 đĩa đối xứng. Toàn bộ dàn vỏ nguyên bản trên xe cũng không có thay đổi đặc biệt nào, ngoại trừ các chi tiết nhựa đen dán carbon và nhựa bóng dán tem trùm đấu. Thay vì cặp phuộc lò xo lồng nguyên bản, chiếc xe đã được chủ nhân thay phuộc Ohlins bình dầu rời từ Honda SH300 với khả năng điều chỉnh hành trình và độ nhún/nảy tự do. Cùng với lốp Michelin City Grip, giúp chiếc SH 150i này có khả năng điều khiển chính xác và an toàn hơn. Ở phía sau, hệ thống phanh xe cũng đã được nâng cấp với heo Brembo và đĩa Galfer. Cuối cùng, cây pô LeoVince SBK được độ cổ pô titan khiến tiếng nổ của động cơ trở nên trầm ấm hơn. Phần gác chân cnc kết hợp cùng dàn nhựa nhám được ốp Carbon Fiber sang chảnh. Động cơ nguyên bản của xe cũng không có sự thay đổi, ngoại trừ lốc máy sơn màu đen bóng theo phiên bản SH Sporty và hộp lọc gió dán decal carbon. Những con ốc Proti bằng titan cũng giúp tô điểm cho khu vực động cơ. Chiếc xe tay ga Honda SH 150i thuộc phiên bản 2012 lắp ráp từ nhà sản xuất Honda Việt Nam đã được người chơi xe Hà Nội độ lại cực "khủng" với nhiều phụ tùng đắt giá lấy từ các dòng superbike "đình đám" Thế giới. Mặc dù không độ quá nhiều, chỉ chú trọng tới dàn chân nhằm cải thiện hiệu năng cũng như việc sử dụng an toàn hơn chiếc Honda SH 150i trên mọi cung đường - nhưng giá trị của dàn "đồ chơi" này cũng không hề rẻ. Video: Chi tiết Honda SH độ khủng nhất tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, xe ga Honda SH được mệnh danh là mẫu hai bánh hạng sang cao cấp số 1. Không chỉ là dòng xe tay ga cap cấp được người dân ưa chuộng, những chiếc SH cũng thu hút được một lượng lớn người chơi với các hội nhóm cùng các mẫu xe độ khủng đầy cá tính từ Nam ra Bắc. Những bản độ Honda SH tại Việt Nam đa số thường chỉ dừng ở mức "lên đồ chơi" - trang bị cho chiếc xe những phụ tùng nâng cấp "hàng hiệu". Tuy nhiên một biker Hà Nội đã "mạnh dạn" hơn khi tìm cách "chế cháo" nhiều chi tiết trong kết cấu của chiếc SH 150i lắp ráp tại Việt Nam đời 2012. Oử phần đầu xe, đèn pha nguyên bản của đã được chủ nhân độ chóa đèn với đèn bi cầu được lấy từ xe hơi. Trong khi đó, 2 bên tay lái là sự xuất hiện của cặp cùm phanh Brembo RCS và bao tay Rizoma. Dàn áo của xe ngoài bộ tem đấu cá tính còn trang bị thêm các chi tiết dán carbon. Tuy nhiên, điểm khiến chiếc Honda SH 150i độ này trở nên khác biệt đó là toàn bộ phuộc trước của chiếc xe đã được thay bằng cặp phuộc Ohlins NIX30 giống nhiều siêu môtô nổi tiếng Thế giới, nhưng được cắt ngắn lại để vừa với chiếc xe. Hệ thống phanh trước cũng được độ lên đĩa kép với cặp heo Brembo M50 và đĩa Galfer. Bộ mâm 16 inch 5 cánh kép nguyên bản của SH 150i vẫn được giữ lại, tuy nhiên mâm trước đã phải "chế cháo" lại để có thể lắp 2 đĩa đối xứng. Toàn bộ dàn vỏ nguyên bản trên xe cũng không có thay đổi đặc biệt nào, ngoại trừ các chi tiết nhựa đen dán carbon và nhựa bóng dán tem trùm đấu. Thay vì cặp phuộc lò xo lồng nguyên bản, chiếc xe đã được chủ nhân thay phuộc Ohlins bình dầu rời từ Honda SH300 với khả năng điều chỉnh hành trình và độ nhún/nảy tự do. Cùng với lốp Michelin City Grip, giúp chiếc SH 150i này có khả năng điều khiển chính xác và an toàn hơn. Ở phía sau, hệ thống phanh xe cũng đã được nâng cấp với heo Brembo và đĩa Galfer. Cuối cùng, cây pô LeoVince SBK được độ cổ pô titan khiến tiếng nổ của động cơ trở nên trầm ấm hơn. Phần gác chân cnc kết hợp cùng dàn nhựa nhám được ốp Carbon Fiber sang chảnh. Động cơ nguyên bản của xe cũng không có sự thay đổi, ngoại trừ lốc máy sơn màu đen bóng theo phiên bản SH Sporty và hộp lọc gió dán decal carbon. Những con ốc Proti bằng titan cũng giúp tô điểm cho khu vực động cơ. Chiếc xe tay ga Honda SH 150i thuộc phiên bản 2012 lắp ráp từ nhà sản xuất Honda Việt Nam đã được người chơi xe Hà Nội độ lại cực "khủng" với nhiều phụ tùng đắt giá lấy từ các dòng superbike "đình đám" Thế giới. Mặc dù không độ quá nhiều, chỉ chú trọng tới dàn chân nhằm cải thiện hiệu năng cũng như việc sử dụng an toàn hơn chiếc Honda SH 150i trên mọi cung đường - nhưng giá trị của dàn "đồ chơi" này cũng không hề rẻ. Video: Chi tiết Honda SH độ khủng nhất tại Việt Nam.