Xe đầu kéo chạy điện Tesla Semi Truck giá 3,4 tỷ đồng

Hãng xe điện Tesla tại Mỹ vừa công bố giá bán chính thức cho mẫu xe đầu kéo chạy điện của mình. Theo đó, mẫu xe Tesla Semi Truck sẽ báo giá từ 150.000 USD cho phiên bản chạy được quãng đường 300 dặm (482 km) và 180.000 USD cho bản chạy được quãng đường 500 dặm (804 km). Mức giá của mẫu xe này có thể khá cao so với những mẫu xe cùng dạng nhưng lại rẻ hơn nhiều so với dự đoán trước đó. Nhất là khi Tesla Semi Truck lại sở hữu những công nghệ mới nhất và đột phá nhất hiện nay. Đầu kéo Tesla Semi Truck tiên tiến với những thỏi pin được bố trí đặt thấp ngay bên dưới sàn cabin, xe có trọng tâm thấp giúp hoạt động ổn định ở tốc độ cao và khác biệt hơn nếu so với các đối thủ sử dụng động cơ đốt trong (Freightliner hoặc International). Nhờ thiết kế khí động học, chiếc đầu kéo này có hệ số cản gió (Cd) thấp hơn cả siêu xe Bugatti Chiron. Về động cơ, xe sử dụng 4 động cơ điện hoạt động độc lập, dẫn động bốn bánh xe ở phía sau. Động cơ cho phép chiếc xe tăng tốc từ 0 - 100km/h trong vòng 5 giây và 20 giây khi kéo trọng tải hàng lên đến 40 tấn (80.000 pound). Tesla tuyên bố xe có thể di chuyển được quãng đường lên đến 804km (500miles) sau mổi lần sạc đầy. Với bộ sạc nhanh, xe chỉ mất 30 phút để sạc năng lượng đủ để dùng cho quãng đường 640km (400miles). Hãng xe ôtô Tesla cũng cho biết đầu kéo chạy điện có tuổi thọ lâu và ít tốn kém chi phí vận hành trong thời gian dài nếu so với chi phí nhiên liệu của đầu kéo sử dụng động cơ đốt trong. Toàn bộ khoang nội thất chỉ có 1 chỗ ngồi đặt giữa, sử dụng ghế thể thao ôm cả thân người lái. Tuy nhiên, ấn tượng nhất là 2 màn hình cực lớn được đặt 2 bên vô lăng xe. Người lái chỉ cần sử dụng hai màn hình này để vận hành mọi chức năng từ điều hành xe, thông tin giải trí, điều hòa nhiệt độ. Ngoài ra, hai màn hình xuất hiện trên xe cũng có thể sẽ đảm nhận chức năng như kính chiếu hậu, thứ sẽ bị cắt bỏ trong tương lai. Nó cũng sẽ xem và giám sát điểm mù với các camera quan sát xung quanh xe và nó giúp phát hiện những vật cản, cảnh báo cho người lái... Vì các màn hình kể trên có kích thước lớn và tương đồng với mẫu Tesla Model 3 nên có khả năng chiếc xe đầu kéo này cũng sẽ sở hữu chức năng tự lái Autopilot cấp cao, cho phép tài xế ngủ khi đang lái xe. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về vận tải khá nghi ngờ khả năng này của xe. Ngoài ra, những công nghệ an toàn trên xe góp phần tránh va chạm: hệ thống kích hoạt phanh khẩn cấp, hệ thống phanh tái tạo giúp thu hồi năng lượng mỗi lần giảm tốc. Hệ thống hỗ trợ tránh chệch làn đường và cảnh báo chuyển làn giúp xe chạy trên đường cao tốc an toàn hơn... Video: Ra mắt xe đầu kéo chạy điện Tesla Semi Truck.

