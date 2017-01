Toyota Vios 2017 "chào hàng" 388 triệu đồng tại Thái Lan

Sau khi ra mắt tại thị trường Malaysia, hãng xe Nhật Bản tiếp tục giới thiệu mẫu xe Toyota Vios 2017 đến thị trường Thái Lan với giá với 4 phiên bản khác nhau gồm: 1.5J, 1.5E, 1.5G và 1.5S, đi kèm là giá bán dao động từ 609.000 Baht đến 789.000 Baht (tương đương từ 388 triệu đồng đến 503 triệu đồng). So sánh với giá bán của thế hệ hiện tại, mẫu xe Toyota Vios phiên bản 2017 có giá cao hơn 40.000 Baht (tương đương 25,5 triệu đồng). Tại thị trường Thái Lan, Toyota Vios được cung cấp 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất dành cho khách hàng, gồm: đỏ Red Mica Metallic, nâu Quartz Brown Metallic, trắng Super White, bạc Silver Metallic, xám Gray Metallic và đen Attitude Black Mica. Không có nhiều sự khác biệt, tổng thể thiết kế của Vios 2017 khá giống với phiên bản từng trình làng tại Triển lãm ô tô quốc tế Bắc Kinh 2016. Trong đó, phần đầu xe tái thiết kế, dễ dàng nhận thấy ở bộ lưới tản nhiệt lớn, đi kèm là các thanh ngang mạ crôm sáng, cụm đèn pha LED chiếu sáng ban ngày. Cụm đèn sương mù dạng gương cầu, phía bên ngoài được trang bị thêm dải đèn led dạng đứng khá bắt mắt. Trong khi đó, phần đuôi xe cũng được hãng làm mới mang đến sự trẻ trung và năng động. Cụm đèn hậu trông khá giống với thiết kế của mẫu xe Camry, một thanh ngang mạ crôm sáng chạy dài trên nắp ca-pô, đi kèm là logo đính giữa. Mâm xe hợp kim 5 chấu sắc sảo gồm hai tùy chọn về kích thước 15 inch và 16 inch. Nội thất bên trong tái thiết kế mang đến sự rộng rãi và thoải mái, thiết kế vô-lăng dạng 3 chấu thể thao tích hợp phím chức năng, điều hòa hai vùng độc lập,… mang dáng dấp thể thao hơn so với bản cũ. …, trang bị hệ thống thông tin giải trí gồm màn hình cảm ứng 7 inch, dàn âm thanh 6 loa, vô-lăng ba chấu tích hợp các nút điều khiển chức năng, lỗ thông hơi HVAC, chìa khóa thông minh, ghế ngồi bọc vải dành cho các phiên bản J, E và S, phiên bản G được trang bị ghế bọc da. Hàng ghế sau được mở rộng mang đến sự thoải mái và tiện cho hành khách, thiết kế trẻ trung khá bắt mắt. Tại thị trường Thái Kan, Toyota Vios bản nâng cấp được trang bị khối động cơ 1.5 lít 4 xi-lanh, công suất tối đa 108 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút, đi kèm cùng hộp số vô cấp CVT. Trang bị an toàn theo xe gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, ghế ngồi Isofix tiêu chuẩn dành cho trẻ em, hệ thống cân bằng điện tử VSC, túi khí kép….

