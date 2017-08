Toyota Việt Nam triệu hồi hơn 20.000 xe Vios và Yaris

Mời quý độc giả xem video của hai mẫu xe Toyota Vios và Yaris.

Theo đó sẽ có khoảng 18.138 xe ôtô Toyota Vios được sản xuất tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 05/01/2009 đến 29/12/2012 và 1.877 xe Yaris nhập khẩu chính hãng được sản xuất từ ngày 01/09/2009 đến 31/08/2012 được thông báo triệu hồi.

Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí hành khách phía trước sẽ được Toyota Việt Nam (TMV) thực hiện miễn phí từ ngày 28/08/2017 tại tất cả các đại lý, chi nhánh đại lý của TMV trên toàn quốc.

Toyota Việt Nam vừa ra thông báo triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước của 20.015 xe Vios và Yaris.

Theo Tập đoàn Toyota Nhật Bản , lý do thực hiện chương trình triệu hồi này là do các xe nằm trong diện ảnh hưởng được trang bị cụm bơm khí của túi khí hành khách phía trước được cung cấp bởi công ty Takata. Do được nhà sản xuất sản xuất không đúng cách nên nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian.

Bơm khí là một phần cấu tạo nên cụm túi khí. Nó chứa tấm nhiên liệu dạng rắn bị đốt cháy trong trường hợp túi khí bị kích hoạt. Quá trình này giải phóng khí trơ làm bơm phồng túi khí. Trong trường hợp xe nằm trong diện bị ảnh hưởng gặp tai nạn và hệ thống túi khí được kích hoạt, tùy theo từng hoàn cảnh, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong lớn và dẫn đến khả năng cụm bơm khí bị nứt vỡ, các mảnh kim loại của bơm khí có thể bắn văng ra xuyên qua túi khí đã được bơm phồng, nên có nguy cơ gây chấn thương cho hành khách.

Chương trình triệu hồi này là do các xe nằm trong diện ảnh hưởng được trang bị cụm bơm khí của túi khí hành khách phía trước bởi Takata.

TMV cũng cho biết, đối với những xe được trang bị túi khí phía người lái được cung cấp bởi nhà cung cấp khác (không phải công ty Takata), sẽ không nằm trong diện bị ảnh hưởng của chương trình này.