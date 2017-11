Toyota Việt Nam ra mắt Hilux 2017 giá từ 631 triệu đồng

Toyota Việt Nam (TMV) tiếp tục tạo nên sự chú ý trên thị trường ôtô Việt khi liên tục tung ra sản phẩm mới với khoảng cách thời gian tương đối ngắn. Sau Camry 2017 và Innova 2017, hôm nay TMV lại chính thức công bố về phiên bản mới của mẫu bán tải nhập khẩu là Toyota Hilux đời 2017. Là một trong những dòng xe mang tính "biểu tượng" của Toyota, với gần 20 triệu chiếc được bán ra trên toàn Thế giới từ năm 1968, Hilux nổi tiếng bởi sự đa dụng và bền bỉ của mình. Tại Việt Nam, Hilux được TMV chính thức phân phối dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc kể từ năm 2009, nằm trong dự án xe đa dụng toàn cầu. Cũng giống như phiên bản trước đó, sự thay đổi ở thiết kế của Hilux ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt, cụm đèn pha, đèn sương mù hay nắp ca pô đều được thiết kế lại. Bên cạnh đó, mẫu xe Hilux mới còn được trang bị đèn LED chạy ngày. Đèn pha sử dụng bóng dang projector. Hốc hút gió trên nắp ca pô mang đến sự khoẻ khoắn cho xe. Kích thước tổng thể của phiên bản Hilux 2017 mới vẫn không có sự thay đổ nhiều so với thế hệ trước. Chiều dài tổng thể của xe vẫn ở mức 5.330 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.815 mm. Trục cơ sở xe ở mức 3.085 mm. Khung gầm của Hilux mới được thiết kế lại, có độ bền cao và chống chịu được rỉ sét trong vòng 20 năm. Hệ thống treo được cải tiến với treo trước độc lập tay đòn kép trong khi hệ thống treo sau thiết kể kiểu nhíp lá, mang lại sự chắc chắn cho chiếc xe. Đèn báo rẽ tích hợp trên gương chiếu hậu, mâm hợp kim được trang bị dạng 5 chấu. Hilux 2017 tại Việt Nam có 3 phiên bản: 2.4G 4×4 MT, 2.4E 4×2 MT và phiên bản mới 2.4E 4×2 AT. Trong lần cải tiến này, phiên bản 2.4G 4×4 MT được trang bị động cơ Diesel 2.4 2GD-FTV mới thay cho động cơ 1GD-FTV ở thế hệ trước với công suất tối đa đạt 147 mã lực và mô men xoắn tối đa 400 Nm trong khoảng 1.400 đến 2.600 vòng/phút. Đặc biệt, trên phiên bản Hilux 2017 này, xe còn được tích hợp với các tính năng an toàn và bảo mật tiên tiến bao gồm Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, Hệ thống ổn định thân xe (VSC), Hệ thống ổn định khi kéo móoc (TSC), Hệ thống kiểm soát lục kéo chủ động (A-TRC) và Hệ thống Mã hóa khóa động cơ. Ngoài ra, Toyota Việt Nam còn có thêm một phiên bản cho mẫu xe bán tải Hilux 2017: phiên bản 2.4E 4×2 số tự động (AT). Xe được trang bị cửa số chỉnh điện mới với tính năng tự động điều chỉnh lên/xuống, cùng với chức năng chống kẹt (dành cho người lái). Vô lăng xe có cụm phím điều chỉnh âm thanh và điện thoại rảnh tay cùng hệ thống mã hóa khóa động cơ mới.... Xe vẫn được trang bị ghế chỉnh cơ 6 hướng dành cho người lái, và ghế chỉnh cơ 4 hướng dành cho khách. Các trang bị giải trí: hỗ trợ AM/ FM, MP3/WMA, kết nối USB/AUX/Bluetooth và đầu đĩa DVD, hệ thống 4 loa tiêu chuẩn. Ngoài việc loại bỏ động cơ 2.8 lít và thêm 1 phiên bản là 2.4E 4x2 số tự động (AT), như một sự bổ khuyết cho bản 2.8G 4x4 AT. Tuy nhiên, sẽ không có bản dẫn động 4x4 nào của Hilux mới được trang bị số tự động. Về giá bán, TMV cho biết giá xe đã tham khảo kỹ thị trường và áp dụng cho cả năm 2018 theo xu hướng thuế nhập khẩu giảm từ 5% xuống còn 0%. Theo đó, giá của phiên bản Hilux 2.4E 4x2 MT chỉ còn 631 triệu đồng, giảm tới 66 triệu đồng. Hai phiên bản còn lại là 2.4E 4x2 AT giá 673 triệu đồng và 2.4G 4x4 MT giá 775 triệu đồng. Hilux phiên bản cải tiến 2017 vẫn có phong cách trẻ trung với 6 lựa chọn màu sắc ngoại thất, bao gồm: Trắng ngọc trai (070), Đỏ (3T6), Cam (4R8), Đen (218), Xám (1G3) và Bạc (1D6); cùng với màu Đen nội thất.

