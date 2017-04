Toyota Land Cruiser Prado bản đặc biệt giá 1,5 tỷ

Trên phiên bản đặc biệt, Toyota Land cruiser Prado Altitude 2017 vẫn sở hữu diện mạo thiết kế bên ngoài như thế hệ đàn anh. Tuy nhiên phiên bản đặc biệt này có chi phí cho các trang bị bổ sung trên xe lên tới 10.000 USD trong khi các mẫu xe khác chỉ tốn khoảng 5.000 USD. Phần đầu xe vẫn nổi bật với bộ lưới tản nhiệt là các khe hút gió và thanh ngang dạng đứng lớn màu đen với đường viền mạ crôm sáng. Cụm đèn pha LED dạng uốn lượn, tích hợp đèn xi-nhan cùng với đó là cụm đèn sương mù dạng gương cầu lồi nằm đối xứng hai bên đầu xe trên cản trước khá bắt mắt. Bên trong nội thất của xe trên phiên bản đặc biệt vẫn là kiểu vô-lăng dạng 4 chấu thể thao tích hợp các phím chức năng, một số chi tiết trên xe mạ crôm sáng. Khu vực bảng táp-lô thiết kế lại tập trung ở giữa, điều hòa 3 vùng độc lập, màn hình cảm ứng DVD hiển thị trông số kỹ thuật kích thước 8 inch. Hệ thống ghế ngồi bọc da đen, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ trước điều điện 4 hướng, hệ thống âm thanh JBl 14 loa với radio kĩ thuật số DAB+, hệ thống giải trí Blu-ray cùng màn hình cảm ứng 9 inch, hệ thống âm thanh vòm 5.1-kênh và ba đôi tai nghe không dây. Bên cạnh đó là hệ thống giải trí đi kèm trên xe gồm màn hình cảm ứng 7.0 inch, điều hướng vệ tinh, camera phía sau, điều khiển hành trình, điều khiển khí hậu 3 vùng, cảm biến đỗ xe phía sau, khởi động và khởi động không cần chìa khóa. Bộ la-zăng làm bằng hợp kim dạng đa chấu kích thước 18 inch, cửa nóc có thể trượt vào bên trong mui xe, dung tích bình xăng bị giảm xuống còn 87 lít do việc di chuyển bánh xe dự phòng xuống dưới làm chiếm chỗ bình xăng thứ hai. Xe được trang bị khối động cơ turbo diesel 2.8L, 4 xi-lanh, công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 450Nm tại dải tua máy từ 1.600 - 2.400 vòng/ phút - gắn với hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh. Trang bị an toàn trên Land Cruiser Prado Altitude gồm: 7 túi khí an toàn, hệ thống điều khiển sự ổn định và kiểm soát lực kéo, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lên và xuống dốc. Toyota Land Cruiser Prado Altitude 2017 sẽ cung cấp cho khách hàng 4 màu sắc khác nhau để lựa chọn gồm đen, bạc ngọc trai, ngọc trai và than chì. Mức giá khởi điểm của mẫu xe này tại thị trường Châu Âu sẽ từ 68.230 USD (hơn 1,5 tỷ đồng) đi kèm phí bảo hành 550 USD.

