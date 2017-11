Toyota Highlander LE 2017 "thét giá" hơn 3 tỷ tại Hà Nội

Sau lần ra mắt đầu tiên vào tháng 3 năm ngoái, những chiếc xe ôtô Toyota Highlander 2017 đầu tiên đã cập bến thị trường Việt Nam. Được biết, loạt xe mới này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ qua những đại lý tư nhân chứ chưa được Toyota Việt Nam phân phối theo diện chính hãng. Tuy nhiên, chiếc Highlander LE 2017 trong bài viết này đặc biệt hơn bởi nó sở hữu màu sơn xanh rêu "hàng hiếm" và được nâng cấp gói trang bị cao cấp hơn so với các mẫu xe phiên bản tiêu chuẩn trên thị trường. Xe sở hữu chiều dài 4.854 mm, rộng 1.925 mm, cao 1.730 mm, trọng lượng không tải 1.857 kg và bình xăng có dung tích 73 lít. Nổi bật phía trước xe là cụm lưới tản nhiệt lớn dạng hình thang với các thanh tản nhiệt ngang màu bạc mở rộng kiểu hình thang truyền thống, có một chút nhấn nhá của mẫu xe hạng sang cùng tập đoàn là Lexus LX570. Cụm đèn pha tích hợp đèn chạy ban ngày đặt cùng vị trí với các thanh tản nhiệt tạo nên sự liền mạch. Ở phía sau, cụm đèn hậu của Highlander 2017 LE đã được thiết kế lại hiện đại hơn với việc áp dụng công nghệ đèn LED so với cụm đèn chiếu sáng dùng bóng halogen và đèn projector ở phần đầu xe. Gương chiếu hậu của xe được tích hợp thêm dải đèn xi-nhan báo rẽ. được trang bị mâm xe 18 inch có thiết kế mới trông khá ấn tượng, lốp xe kích thước 245/60. Gương chiếu hậu tích hợp dải đèn xi-nhan báo rẽ, nội thất Toyota Highlander LE bản 2017 được nâng cấp nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da, một số chi tiết làm từ kim loại gia công tinh tế. Cụm đồng hồ tốc độ dạng analog kết hợp một màn hình điện tử kích thước 4,2 inch hiển thị các thông số vận hành xe. Xe được trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp khá nhiều phím chức năng hỗ trợ người lái. Hệ thống thông tin giải trí trung tâm với màn hình cảm ứng lớn chính giữa với các nút bấm xung quanh cũng cảm ứng. Kết hợp với đó là những kết nối USB, Bluetooth và dàn âm thanh 6 loa. Toyota Highlander LE 2017 sở hữu tới 8 ghế ngồi rộng rãi thoải thoải mái được phân chia dạng 2-3-3. Tất cả ghế ngồi trên phiên bản LE đều là loại chỉnh cơ. Hàng ghế thứ 2 và thứ 3 đều có khả năng gập phẳng dễ dàng tạo không gian rộng lớn cho khoang chứa đồ phía sau. Hàng ghế thứ 3 có khoảng để chân và khoảng cách đầu đến trần xe ở mức vừa phải. Một số công nghệ an toàn nổi bật trên xe bao gồm hệ thống phanh ABS, ga tay Cruise control, phân phối lực phanh EBD, túi khí mới trang bị theo tiêu chuẩn Mỹ, cảnh báo áp suất lốp và chống va chạm... Phiên bản 2017 Highlander LE về Việt Nam sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, 2.7L, DOHC, 16 van, cùng hệ thống VVT-i, công suất 185 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại 4.200 vòng/phút, hộp số tự động 6 cấp tương tự thế hệ trước thay vì loại 8 cấp hoàn toàn mới như trên các biến thể cao cấp hơn sử dụng động cơ V6 3.5L. Những chiếc Highlander LE về Việt Nam là dòng SUV 7 chỗ đình đám nhà Toyota được nhập khẩu về Hà Nội trước Tết Đinh Dậu 2017 bởi một số showroom bán xe ôtô tư nhân với giá khoảng 2,58 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn. Chiếc Highlander LE độ này được giao bán giá hơn 3 tỷ đồng.

Sau lần ra mắt đầu tiên vào tháng 3 năm ngoái, những chiếc xe ôtô Toyota Highlander 2017 đầu tiên đã cập bến thị trường Việt Nam. Được biết, loạt xe mới này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ qua những đại lý tư nhân chứ chưa được Toyota Việt Nam phân phối theo diện chính hãng. Tuy nhiên, chiếc Highlander LE 2017 trong bài viết này đặc biệt hơn bởi nó sở hữu màu sơn xanh rêu "hàng hiếm" và được nâng cấp gói trang bị cao cấp hơn so với các mẫu xe phiên bản tiêu chuẩn trên thị trường. Xe sở hữu chiều dài 4.854 mm, rộng 1.925 mm, cao 1.730 mm, trọng lượng không tải 1.857 kg và bình xăng có dung tích 73 lít. Nổi bật phía trước xe là cụm lưới tản nhiệt lớn dạng hình thang với các thanh tản nhiệt ngang màu bạc mở rộng kiểu hình thang truyền thống, có một chút nhấn nhá của mẫu xe hạng sang cùng tập đoàn là Lexus LX570. Cụm đèn pha tích hợp đèn chạy ban ngày đặt cùng vị trí với các thanh tản nhiệt tạo nên sự liền mạch. Ở phía sau, cụm đèn hậu của Highlander 2017 LE đã được thiết kế lại hiện đại hơn với việc áp dụng công nghệ đèn LED so với cụm đèn chiếu sáng dùng bóng halogen và đèn projector ở phần đầu xe. Gương chiếu hậu của xe được tích hợp thêm dải đèn xi-nhan báo rẽ. được trang bị mâm xe 18 inch có thiết kế mới trông khá ấn tượng, lốp xe kích thước 245/60. Gương chiếu hậu tích hợp dải đèn xi-nhan báo rẽ, nội thất Toyota Highlander LE bản 2017 được nâng cấp nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da, một số chi tiết làm từ kim loại gia công tinh tế. Cụm đồng hồ tốc độ dạng analog kết hợp một màn hình điện tử kích thước 4,2 inch hiển thị các thông số vận hành xe. Xe được trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp khá nhiều phím chức năng hỗ trợ người lái. Hệ thống thông tin giải trí trung tâm với màn hình cảm ứng lớn chính giữa với các nút bấm xung quanh cũng cảm ứng. Kết hợp với đó là những kết nối USB, Bluetooth và dàn âm thanh 6 loa. Toyota Highlander LE 2017 sở hữu tới 8 ghế ngồi rộng rãi thoải thoải mái được phân chia dạng 2-3-3. Tất cả ghế ngồi trên phiên bản LE đều là loại chỉnh cơ. Hàng ghế thứ 2 và thứ 3 đều có khả năng gập phẳng dễ dàng tạo không gian rộng lớn cho khoang chứa đồ phía sau. Hàng ghế thứ 3 có khoảng để chân và khoảng cách đầu đến trần xe ở mức vừa phải. Một số công nghệ an toàn nổi bật trên xe bao gồm hệ thống phanh ABS, ga tay Cruise control, phân phối lực phanh EBD, túi khí mới trang bị theo tiêu chuẩn Mỹ, cảnh báo áp suất lốp và chống va chạm... Phiên bản 2017 Highlander LE về Việt Nam sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, 2.7L, DOHC, 16 van, cùng hệ thống VVT-i, công suất 185 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại 4.200 vòng/phút, hộp số tự động 6 cấp tương tự thế hệ trước thay vì loại 8 cấp hoàn toàn mới như trên các biến thể cao cấp hơn sử dụng động cơ V6 3.5L. Những chiếc Highlander LE về Việt Nam là dòng SUV 7 chỗ đình đám nhà Toyota được nhập khẩu về Hà Nội trước Tết Đinh Dậu 2017 bởi một số showroom bán xe ôtô tư nhân với giá khoảng 2,58 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn. Chiếc Highlander LE độ này được giao bán giá hơn 3 tỷ đồng.